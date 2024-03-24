Έτοιμη για μεγάλα πράγματα στο φετινό Miami Open η Μαρία Σάκκαρη. Η 28χρονη πρωταθλήτρια νίκησε άνετα 2-0 σετ (7-5, 6-4) την Ουκρανή Νταγιάνα Γιαστρέμσκα, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Η ημιφιναλίστ του φετινού Australian Open πάλεψε, όμως η Σάκκαρη είχε πάντα το πάνω χέρι και είτε με το σερβίς της, είτε με το επιθετικό παιχνίδι της, βρήκε τον τρόπο να ξεφεύγει στο σκορ από την πρώην Σοβιετική και να φτάσει στη νίκη μέσα σε 2 ώρες και 5', δείχνοντας πως έχει αλλάξει ψυχολογία μετά την έλευση του νέου της προπονητή, Ντέιβιντ Γουίτ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άννα Καλίνσκαγια στον τέταρτο γύρο, τη Δευτέρα. Η 25χρονη Ρωσίδα, νούμερο 25 στον κόσμο, κέρδισε μέσα σε 69 λεπτά τη Γέλενα Οσταπένκο με 6-3, 6-1. Θα είναι η δεύτερη φορά που θα συναντηθεί με τη Σάκκαρη, μετά από την αναμέτρηση που είχαν δώσει για τον δεύτερο γύρο του Kremlin Cup στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 2021, ένα ματς που δεν είχε ολοκληρωθεί, αφού η Ρωσίδα είχε εγκαταλείψει στο 6-2, 1-0 υπέρ της Σάκκαρη.

