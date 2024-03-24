Formula 1: Θρίαμβος Ferrari στην Αυστραλία - Εγκατέλειψε ο Φεστάπεν

Η Ferrari θριάμβευσε εκμεταλλευόμενη και τις συγκυρίες κάνοντας το 1-2 στην Αυστραλία. Ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε τη νίκη με τον ομόσταβλό του, Σαρλ Λεκλέρ, να έρχεται δεύτερος, ενώ τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις παίρνοντας για πρώτη φορά φέτος θέση στο πόντιουμ. Ο Ισπανός, που είχε χάσει το προηγούμενο Grand Prix προ δύο εβδομάδων στη Σαουδική Αραβία λόγω επέμβαση σκωληκοειδίτιδας είναι ο μόνος άλλος πιλότος που έχει κερδίσει στους τελευταίους 21 αγώνες του πρωταθλήματος πέρα από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και pole-man εγκατέλειψε στον τρίτο γύρο μετά από φωτιά στα φρένα και έτσι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια διετία δεν ολοκλήρωσε αγώνα. Παράλληλα ο πιλότος της Red Bull δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των δέκα σερί νικών που έχει ο ίδιος. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα για την Mercedes, που είδε και τα δύο μονοθέσιά της να μην τερματίζουν, αφού ο Λιούις Χάμιλτον αντιμετώπισε μηχανική βλάβη, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ τράκαρε λίγο πριν το τέλος.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren ακολούθησε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull ήταν πέμπτος. Ο Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin), ο Λανς Στρολ (Aston Martin), ο Γιούκι Τσουνόντα (RB), ο Νίκο Χούλκενμπεργκ (Haas) και ο Κέβιν Μάγκνουσεν (Haas) συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Ο Φερστάπεν, που διεκδικεί τον τέταρτο σερί τίτλο του, παραμένει πρώτος (51) αλλά είδε τη διαφορά να μειώνεται στους τέσσερις πόντους από τον δεύτερο Λεκλέρ (47) , που πήρε και τον έξτρα βαθμό από τον ταχύτερο γύρο, ενώ έναν πόντο πίσω είναι ο Σέρχιο Πέρες (46), με τον Λεκλέρ τέταρτο (40), ενώ ο Χάμιλτον είναι μόλις ένατος (8).

O επόμενος αγώνας, τέταρτος του πρωταθλήματος, θα γίνει στις 7 Απριλίου στην Ιαπωνία.

Δείτε την κατάταξη στην Αυστραλία:

