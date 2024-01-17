Στο στόχαστρο της Σάντερλαντ ο Εμβιλά

Ο Γιαν Εμβιλά παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο φαίνεται πως αυτό ενδέχεται να αλλάξει σύντομα.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, ο έμπειρος μέσος βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Σάντερλαντ, η οποία τον έχει θέσει ως έναν εκ των κορυφαίων της στόχων για τον Ιανουάριο.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν επαφές της πλευράς του παίκτη με τον σύλλογο, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για τις υπηρεσίες του και το καλοκαίρι, δίχως όμως να προχωρήσει η υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως ο Εμβιλά έχει αγωνιστεί ξανά στις «μαύρες γάτες», ως δανεικός από τη Ρούμπιν Καζάν τη σεζόν 2015/16.

Ο Γάλλος χαφ θα γίνει 34 ετών τον προσεχή Ιούνιου και μέτρησε οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 140 συμμετοχές με τους Πειραιώτες μεταξύ 2020 και 2023.

