Καυγά με φίλαθλο που παρακολουθούσε τον αγώνα του με τον Πόπιριν είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σε σημείο μάλιστα που τον προκάλεσε να κατέβει στο κορτ!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβίωσε σε αγώνα – «θρίλερ» με τον νεαρό Αλεξέι Πόπιριν και με 3-1 στα σετ προκρίθηκε στους «32» του Αυστραλιανού Όπεν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας θεατής φώναξε κάτι που ενόχλησε τον Σέρβο τενίστα και εκείνος κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Φανερά νευριασμένος ο «Νόλε» προκάλεσε τον φίλαθλο να κατέβει στο κορτ!

Love to see this from Djokovic calling out hecklers & shutting them down!!



Djokovic has always said he will take so much but then Novak will let him know he's present & he did!!



Don't poke the bear🐻#AusOpenpic.twitter.com/HVnIl9FAFD — Reggie🐺🐊 (@Reggie61823972) January 17, 2024



Κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας θεατής φώναξε κάτι που ενόχλησε τον Σέρβο τενίστα και εκείνος κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Φανερά νευριασμένος ο «Νόλε» προκάλεσε τον φίλαθλο να κατέβει στο κορτ!

«Έλα κάτω και πες το μου πρόσωπο με πρόσωπο!», φώναξε το νούμερο ένα του ταμπλό. Το κοινό τον αποθέωσε και ταυτόχρονα αποδοκίμασε την απαράδεκτη συμπεριφορά του θεατή.

Lo festejó tranquilo Djokovic 😂



GOAT 🐐pic.twitter.com/X1dTQfArID — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 17, 2024

Στο νικητήριο πόντο του αγώνα μάλιστα, ο 10 φορές νικητής του Όπεν της Αυστραλίας πανηγύρισε προς το μέρος του, θέλοντας προφανώς να τον «πικάρει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.