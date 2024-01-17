Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επική αντίδραση του Τζόκοβιτς σε θεατή που τον αποδοκίμασε: «Έλα εδώ να μου το πεις» - Δείτε το βίντεο

Καυγά με φίλαθλο που παρακολουθούσε τον αγώνα του με τον Πόπιριν είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σε σημείο μάλιστα που τον προκάλεσε να κατέβει στο κορτ

Τζόκοβιτς

Καυγά με φίλαθλο που παρακολουθούσε τον αγώνα του με τον Πόπιριν είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σε σημείο μάλιστα που τον προκάλεσε να κατέβει στο κορτ!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβίωσε σε αγώνα – «θρίλερ» με τον νεαρό Αλεξέι Πόπιριν και με 3-1 στα σετ προκρίθηκε στους «32» του Αυστραλιανού Όπεν.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας θεατής φώναξε κάτι που ενόχλησε τον Σέρβο τενίστα και εκείνος κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Φανερά νευριασμένος ο «Νόλε» προκάλεσε τον φίλαθλο να κατέβει στο κορτ!

 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας θεατής φώναξε κάτι που ενόχλησε τον Σέρβο τενίστα και εκείνος κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Φανερά νευριασμένος ο «Νόλε» προκάλεσε τον φίλαθλο να κατέβει στο κορτ!

«Έλα κάτω και πες το μου πρόσωπο με πρόσωπο!», φώναξε το νούμερο ένα του ταμπλό. Το κοινό τον αποθέωσε και ταυτόχρονα αποδοκίμασε την απαράδεκτη συμπεριφορά του θεατή.

Στο νικητήριο πόντο του αγώνα μάλιστα, ο 10 φορές νικητής του Όπεν της Αυστραλίας πανηγύρισε προς το μέρος του, θέλοντας προφανώς να τον «πικάρει».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζόκοβιτς καυγάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark