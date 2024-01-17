H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ξανά με Κώτσιρα αμυντικό χαφ και Σπόραρ στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στης ρεβάνς του μεταξύ τους 1-1 για τους «16» του Κυπέλου Ελλάδας Novibet.



Με τον Φατίχ Τερίμ να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές των «πράσινων» οι οποίοι θα ξεκινήσουν κόντρα στους «κιτρινόμαυρους». Κάνοντας μόνο μια αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, κόντρα στην ΑΕΚ, την αναγκαστική του τραυματία Ιωαννίδη με τον Σπόραρ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Αράο, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στην άμυνα. Κώτσιρας, Βιλένα και Μπερνάρ θα παίξουν στον άξονα, με τους Μαντσίνι-Βέρμπιτς στα άκρα και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

