Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Με βασικούς Φορτούνη και Αλεξανδρόπουλο κόντρα στον Παναθηναϊκό

Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21:00, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr).

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Κάρλος Καρβαλιάλ, προχωρά σε αλλαγές δεδομένων των απουσιών του Ρέτσου που αποβλήθηκε στο ματς με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, ενώ δίνει φανέλα βασικού στον Κώστα Φορτούνη, εν αντιθέσει με το ματς της Λεωφόρου.

Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης επανέρχεται στην εστία, με τους Ροντινέι, Ντόη, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα θα παίξουν οι Έσε, Καμαρά και Αλεξανδρόπουλος, με τον Φορτούνη να αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, τον Μασούρα ως δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Ναβάρο.

