Σταματέλος: «Ντροπή, αυτό δεν ήταν Ολυμπιακός - Έτσι θα χαθεί πρόωρα το πρωτάθλημα»

Την κάκιστη εικόνα του Ολυμπιακού στη Λαμία καυτηρίασε ο Νίκος Σταματέλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τονίζοντας πως όλοι έχουν ευθύνη για το χθεσινό αποτέλεσμα και τις τελευταίες εμφανίσεις.

«Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ήταν αποκαρδιωτικός. Η άμυνα παρέπαιε, το κέντρο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και ήταν όλοι σε κακή κατάσταση πλην του Πασχαλάκη. Ο Καρβαλιάλ έβγαλε στο ημίχρονο τον Γιόβετιτς, λες και έφτασε ποτέ η μπάλα μπροστά με σωστό τρόπο. Περιμένεις μετά από μια αλλαγή προπονητή κάτι καλύτερο αλλά αποδεικνύεται πως η νίκη επί της Μπάτσκα Τόπολα δεν είχε συνέχεια. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να τελειώσει πρόωρα η χρονιά στο πρωτάθλημα. Οι παίκτες δεν είναι άμοιροι ευθυνών, μην ρίξουμε όλη την ευθύνη στον Καρβαλιάλ για τη διαχείριση των παιχνιδιών. Ο Ποντένσε δεν έκανε ούτε μια φάση, ο Καμαρά δεν πρέπει να έκανε μια σωστή ενέργεια στο γήπεδο, ο Ροντινέι ήταν επίσης κακός, όπως και άλλοι… Όταν ο μοναδικός που έκανε πέντε σωστά πράγματα είναι ο τερματοφύλακας, δεν μπορείς να έχεις βλέψεις», τόνισε.

«Ο Καρβαλιάλ θα ήθελε χρόνο, αλλά δεν έχει τον χρόνο που χρειάζεται με το πρόγραμμα που ακολουθεί και με την ομάδα πλέον στο -6. Η εικόνα της ομάδας ήταν απαράδεκτη και στις Σέρρες και στο Περιστέρι. Δεν βλέπεις καμία πρόοδο. Αυτό χθες δεν ήταν Ολυμπιακός. Όποιος δεν έχει νιώσει ντροπή για την εικόνα αυτή και δεν κάνει αυτοκριτική, τα πράγματα στη συνέχεια θα είναι πολύ πιο δύσκολα στη συνέχεια, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να ακολουθούν στο πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Τέλος, για τον τραυματισμό του Πεπ Μπιέλ είπε πως «… θα κάνει μαγνητική, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Κι ο Φορτούνης έχει κάποιες ζαλάδες από το χτύπημα του Τζανδάρη»

