Παναθηναϊκός: Η μεγάλη διαφορά των δύο παιχνιδιών με Μπασκόνια

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες από τους Βάσκους και αυτή η ήττα έχει εξήγηση

Παναθηναϊκός μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να παραμείνει «κάτοικος» τετράδας και να κάνει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.

Το σουτ του ΜακΙντάιρ ήταν καθοριστικό αφού οι «πράσινοι» είχαν πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να απαντήσουν.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου κόντρα στην Μπασκόνια ο Εξάστερος είχε πάρει μια άνετη νίκη με πρωταγωνιστές τους Μήτογλου και Λεσόρ.

Πηγή: skai.gr

