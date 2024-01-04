Εμπαπέ: «Δεν έχω αποφασίσει για το μέλλον μου»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μπήκε στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Παρί και τα ερωτηματικά για το μέλλον του παραμένουν. Ο ίδιος δεν θέλησε να ξεδιαλύνει το τοπίο μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, με το 2-0 επί της Τουλούζ, όπου ο ίδιος σημείωσε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του με υπέροχη ατομική προσπάθεια.

«Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση για το μέλλον μου. Δεν έχω κάνει κάποια επιλογή. Κανένας δεν μιλάει στην ομάδα για την κατάστασή μου, δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Δεν έχω πάρει την απόφασή μου αλλά υπάρχει συμφωνία με τον πρόεδρο Αλ Κελαϊφί, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ομάδα. Η προσοχή είναι στραμμένη στην ομάδα όχι σε εμένα. Το 2022 πήρα την οριστική μου απόφαση τον Μάιο. Αν γνώριζα τι ήθελα να κάνω θα το είχα γνωστοποιήσει δεν θα το άφηνα να τραβάει τόσο πολύ, δεν θα έβγαζε νόημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σούπερ σταρ.



Φήμες θέλουν τη Ρεάλ να παραμένει στο κόλπο για την απόκτησή του, αλλά ουδείς μπορεί να προδικάσει τίποτα μετά την τεράστια ανατροπή που έγινε την τελευταία φορά που η αποχώρησή του από τους Παριζιάνους θεωρείτο δεδομένη, αλλά εκείνος τελικά είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του ως το 2024.

