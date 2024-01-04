Πένθος στον Ηρακλή: «Έφυγε» ο Γιώργος Ορφανίδης

Στο πένθος βυθίστηκε ο Ηρακλής, μετά τον θάνατο του Γιώργου Ορφανίδη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών.

Ο παλαίμαχος θρύλος του «γηραιού» αγωνίστηκε στον σύλλογο για εννιά χρόνια, από το 1976 ως το 1985, ενώ ξεκίνησε και τελείωσε την καριέρα του στον Παναρκαδικό.

Οι «κυανόλευκοι» τον αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανάρτηση στα Social media, στην οποία αναφέρουν:

«Καλό ταξίδι λεβέντη Γιώργαρε !

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Γιώργου Ορφανίδη, ενός παίκτη-θρύλου, που έδωσε τα πάντα για το μεγαλείο του ΗΡΑΚΛΗ μας και συνέδεσε το όνομά του με τη “χρυσή” εποχή της ομάδας μας, όντας ένα από τα επίλεκτα στελέχη της. Αγάπησε τον ΗΡΑΚΛΗ όσο τίποτε και τον είχε δεύτερη οικογένειά του. Το Δ.Σ της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Γιώργου Ορφανίδη. Καλό ταξίδι λεβέντη Γιώργαρε... Η μεγάλη “κυανόλευκη” οικογένεια θα σε θυμάται για πάντα...»

