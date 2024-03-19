Σταματέλος: «Είδαν από κοντά τη Φενέρ οι συνεργάτες του Μεντιλίμπαρ - Ίσως διαθέσιμος με ΑΕΚ ο Ζέλσον»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Νίκος Σταματέλος.



Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε, αρχικά, στο σκάουτινγκ των συνεργατών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι είδαν από κοντά τη Φενέρμπαχτσε στο επεισοδιακό ματς με την Τράμπζονσπορ.



«Ήταν στο γήπεδο οι συνεργάτες του Μεντιλίμπαρ. Του έλεγαν χαρακτηριστικά πως τα όσα έχουμε δει στα social media, είναι λίγα σχετικά με τα όσα έχουν γίνει, έχει πέσει απίστευτο ξύλο», είπε αρχικά και συνέχισε: «Είδαν τη Φενέρ σε ένα ματς που βρέθηκε και με την πλάτη στον τοίχο, είδαν πώς αντέδρασαν για να φτάσουν στη νίκη, έβγαλαν κάποια συμπεράσματα, έχουν ακόμη αρκετό καιρό μπροστά τους».



Στη συνέχεια ανέφερε πως σήμερα οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις προπονήσεις, στάθηκε στον τραυματισμό του Ζέλσον Μαρτίνς, λέγοντας πως ίσως να είναι διαθέσιμος κόντρα στην ΑΕΚ.



Τέλος, μίλησε και για τους αρκετούς διεθνείς που απουσιάζουν από το Ρέντη.

