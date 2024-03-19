Λογαριασμός
ΝΒΑ Top 10: Βίντεο με το απίθανο κάρφωμα του Έντουαρντς που τραυμάτισε τον ίδιο και τον Κόλινς

Ο νεαρός άσος της Μινεσότα απογειώθηκε και κάρφωσε πάνω σε άμυνα του Τζον Κόλινς, σε μια φάση που-πάντως-προκάλεσε τραυματισμό στον θύτη και το θύμα της φάσης

NBA

Μια από τις καλύτερες φάσεις της σεζόν πρόσφερε ο Άντονι Έντουαρντς τα ξημερώματα στη νίκη των Τίμπεργουλβς στην Γιούτα.

Ο νεαρός άσος της Μινεσότα απογειώθηκε και κάρφωσε πάνω σε άμυνα του Τζον Κόλινς, σε μια φάση που-πάντως-προκάλεσε τραυματισμό στον θύτη και το θύμα της φάσης.

Ο μεν Έντουαρντς υπέστη εξάρθρωση στον αριστερό παράμεσο, αλλά αφότου έγινε ανάταξη επέστρεψε στο παιχνίδι, ο δε Κόλινς από το χτύπημα που δέχτηκε από το χέρι του αντιπάλου του υπέστη ελαφρά διάσειση και έμεινε εκτός για το υπόλοιπο του αγώνα.

