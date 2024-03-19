Λογαριασμός
Φοβερή κίνηση από τη Δανία: Η φανέλα του Euro θα έχει τα ονόματα των 1535 συλλόγων της χώρας

Η εθνική ομάδα της Δανίας για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί και εντυπωσιάζει μέσα από τις εμφανίσεις της

Δανία

Σε μια εντυπωσιακή κίνηση προχώρησε η εθνική ομάδα της Δανίας, η οποία προσπαθεί διαρκώς να περνάει διαφορετικά μηνύματα.

Αυτή τη φορά οι Δανοί αποφάσισαν να τιμήσουν τους συλλόγους της χώρας, αποτυπώνοντας στην εμφάνιση που θα φορέσουν στο ερχόμενο Euro της Γερμανίας τα ονόματά τους.

Συγκεκριμένα, η φανέλα που θα φορεθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδο της Γερμανίας το καλοκαίρι θα έχει πάνω τα ονόματα των 1535 συλλόγων της χώρας. Δείχνοντας με αυτή την κίνηση, πως όλοι είναι μαζί σαν μια γροθιά αλλά και τη σημασία που παίζει το κάθε κλαμπ στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Και το μότο που ακολουθεί τη Δανία στο Euro θα είναι το παρακάτω: «1535 σύλλογοι. Μια εθνική ομάδα».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Δανία Εθνική
