Σε μια εντυπωσιακή κίνηση προχώρησε η εθνική ομάδα της Δανίας, η οποία προσπαθεί διαρκώς να περνάει διαφορετικά μηνύματα.



Αυτή τη φορά οι Δανοί αποφάσισαν να τιμήσουν τους συλλόγους της χώρας, αποτυπώνοντας στην εμφάνιση που θα φορέσουν στο ερχόμενο Euro της Γερμανίας τα ονόματά τους.



Συγκεκριμένα, η φανέλα που θα φορεθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδο της Γερμανίας το καλοκαίρι θα έχει πάνω τα ονόματα των 1535 συλλόγων της χώρας. Δείχνοντας με αυτή την κίνηση, πως όλοι είναι μαζί σαν μια γροθιά αλλά και τη σημασία που παίζει το κάθε κλαμπ στο ποδόσφαιρο της χώρας.



Και το μότο που ακολουθεί τη Δανία στο Euro θα είναι το παρακάτω: «1535 σύλλογοι. Μια εθνική ομάδα».

1535 Clubs. One National Team Jersey. 🇩🇰



We’re excited to unveil Denmark’s #EURO2024 Jersey, paying tribute to 1535 local football clubs.



Inside the jersey, the name of every single Danish football club is featured, capturing the spirit of Danish football’s great community. pic.twitter.com/oVods4kY1H March 18, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.