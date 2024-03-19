Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Κονσταντίν Κολτσόβ, πρώην αθλητή στο χόκεϊ επί πάγου και συντρόφου από το 2021 της Αρίνα Σαμπαλένκα.



Ο Κολτσόβ ήταν πρώην επαγγελματίας αθλητής και ήταν μέλος της εθνικής Λευκορωσίας, ενώ είχε παίξει και στο NHL με τους Pittsburgh Penguins. Ο πρώην αθλητής άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ και η ενημέρωση ήρθε από την ομάδα του, Σαλαβάτ Γιουλάεφ Ουφά. «Με βαθιά λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο προπονητής της Σαλαβάτ Γιουλάεφ, Κονσταντίν Κολτσόβ, πέθανε», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

Η Σαμπαλένκα και ο Κολτσόβκαι πολλές φορές ήταν μαζί της σε περιοδείες που έκανε στο πλαίσιο των τουρνουά της WTA.Πολλές φορές η Λευκορωσίδα τενίστριατους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τουρνουά που συμμετείχε ή ταξίδια που έκαναν από τον κόσμο.Αυτή είναι ηγια την 25χρονη αθλήτρια, αφού το 2019 έχασε τον πατέρα της, επίσης αθλητή στο χόκεϊ επί πάγου, που και εκείνοςΟ Κολτσόβ ήταν «παρών» στο Australian Open, όπου η Σαμπαλένκα κέρδισε τον δεύτερο σερί τίτλο της στο συγκεκριμένο τουρνουά τον περασμένο Ιανουάριου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η αθλήτρια αποκλείστηκε στους «16» του Indian Wells και ανέβαζε στροφές για το Miami Open την ερχόμενη Παρασκευή.

