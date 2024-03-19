Λογαριασμός
Σοκ στον αθλητισμό: Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο σύντροφος της πρωταθλήτριας του τένις Αρίνα Σαμπαλένκα

Ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για τα αίτια θανάτου του Λευκορώσου πρώην αθλητή του χόκεϊ επί πάγου

Sabalenka

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Κονσταντίν Κολτσόβ, πρώην αθλητή στο χόκεϊ επί πάγου και συντρόφου από το 2021 της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Ο Κολτσόβ ήταν πρώην επαγγελματίας αθλητής και ήταν μέλος της εθνικής Λευκορωσίας, ενώ είχε παίξει και στο NHL με τους Pittsburgh Penguins. Ο πρώην αθλητής άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ και η ενημέρωση ήρθε από την ομάδα του, Σαλαβάτ Γιουλάεφ Ουφά. «Με βαθιά λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο προπονητής της Σαλαβάτ Γιουλάεφ, Κονσταντίν Κολτσόβ, πέθανε», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.



Η Σαμπαλένκα και ο Κολτσόβ ήταν μαζί από το 2021 και πολλές φορές ήταν μαζί της σε περιοδείες που έκανε στο πλαίσιο των τουρνουά της WTA.

Πολλές φορές η Λευκορωσίδα τενίστρια δημοσίευε φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τουρνουά που συμμετείχε ή ταξίδια που έκαναν από τον κόσμο.



Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική απώλεια για την 25χρονη αθλήτρια, αφού το 2019 έχασε τον πατέρα της, επίσης αθλητή στο χόκεϊ επί πάγου, που και εκείνος έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 43 ετών!



Ο Κολτσόβ ήταν «παρών» στο Australian Open, όπου η Σαμπαλένκα κέρδισε τον δεύτερο σερί τίτλο της στο συγκεκριμένο τουρνουά τον περασμένο Ιανουάριου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η αθλήτρια αποκλείστηκε στους «16» του Indian Wells και ανέβαζε στροφές για το Miami Open την ερχόμενη Παρασκευή.
