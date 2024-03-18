Λογαριασμός
Αποκάλυψη Τερίμ σε παίχτες: « Όταν κάποτε φύγω θα πάω στην …»

Ο Τούρκος προπονητής σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του paopantou.gr αποκάλυψε στους παίκτες τον επόμενο σταθμό του

Terim

Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τούρκος τεχνικός, πολύ γρήγορα ήρθαν τα δύσκολα. Την ώρα που εκείνος είχε να διαχειριστεί σημαντικούς τραυματισμούς, η ομάδα του έπαιζε το ένα μεγάλο παιχνίδι μετά το άλλο. Με τον Τούρκο να δείχνει… πνεύμα νικητή και να κερδίζει το ένα ντέρμπι πίσω από το αλλό.

