Τις νέες εμφανίσεις της παρουσίασε η εθνική ομάδα της Ιταλίας, σχεδιασμένες από την Adidas.



Οι καινούριες φανέλες είναι πολύ εντυπωσιακές. H βασική εμφάνιση είναι σε μπλε βάση με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας σε τρεις γραμμές που βρίσκονται στους δύο ώμους.



Οι δεύτερες εμφανίσεις, που έχουν ως βάση το λευκό, έχουν στον ένα ώμο κόκκινες γραμμές, στον άλλο πράσινες και ο γιακάς είναι μπλε, στην τριχρωμία δηλαδή της σημαίας της Ιταλίας.



Οι νέες εμφανίσεις τιμώνται από 100 ευρώ.

