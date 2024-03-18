Παγκόσμιο σοκ έχουν προκαλέσει τα τρομακτικά επεισόδια που ξέσπασαν στην κυριακάτικη (17/3) εκτός έδρας αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Τράμπζονσπορ, με οπαδούς της δεύτερης να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο και να επιτίθενται σε ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων.



Η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε 12 συλλήψεις και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει ξεκινήσει έρευνα για να τακτοποιηθούν όλοι οι δράστες, ενώ η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε δεν σκοπεύει να κάτσει με... σταυρωμένα χέρια.



Όπως ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο, το διοικητικό συμβούλιο θα έχει γενική συνέλευση στις 2 Απριλίου, στην οποία θα συζητηθεί το ποια θα είναι η αντίδραση στα σοκαριστικά επεισόδια, ενώ όπως έγινε γνωστό, στο... τραπέζι θα πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης της ομάδας από το πρωτάθλημα!

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI



Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.



1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS March 18, 2024

Ο πρόεδρος της ομάδας Αλί Κοτς σε συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας στην Τουρκία υπογράμμισε πως η Γενική Συνέλευση της ομάδας θα αποφασίσει να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να συμμετέχει στη χαμηλότερη κατηγορία.



Εκτός αυτών επεσήμανε ότι όσα έγιναν χθες στο γήπεδο της Τραμπζονσπόρ, εάν είχαν γίνει σε παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης τότε θα είχε τιμωρηθεί αυστηρότατα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Να θυμίσουμε ότι η Φενέρμπαχτσε διεκδικεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας μαζί με τη Γαλατασαράι, όντας δύο βαθμούς πίσω από τη μεγαλύτερή της αντίπαλο με οκτώ αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε. Παράλληλα, θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 11/4, και στην Κωνσταντινούπολη στις 18/4.

