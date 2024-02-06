Σήμερα εκδικάζεται στο CAS η έφεση του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Σήμερα (6/2) θα εκδικαστεί στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) η προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στις 22 Οκτωβρίου, το οποίο διεκόπη μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ.

Η υπόθεση αφορά, συγκεκριμένα, στο παιχνίδι, που δεν ολοκληρώθηκε, και κατακυρώθηκε υπέρ των «πράσινων» (0-3), με την πειραϊκή ομάδα να τιμωρείται επιπρόσθετα με αφαίρεση ενός βαθμού και δύο εντός έδρας παιχνίδια χωρίς φιλάθλους. Να σημειωθεί ότι από την ποινή κεκλεισμένων των θυρών έχει εκτίσει ήδη τη μία αγωνιστική και θα εκτίσει άλλη μία αγωνιστική με τον Αστέρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 25 Φεβρουαρίου.

Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης της υπόθεσης ολοκληρώθηκε από το CAS και μετά την ανταλλαγή των έγγραφων υπομνημάτων το Δικαστήριο της Λωζάνης είναι έτοιμο για την εκδίκαση. Μάλιστα, ακολουθήθηκε ταχεία διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς, προκειμένου να εκδοθεί και η απόφαση το συντομότερο δυνατό. Πότε αναμένεται αυτή; Μέσα στον Φεβρουάριο και πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και την είσοδο των ομάδων στα playoffs.

