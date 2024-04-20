Σερέλης: Έδωσε… είδηση για Γκράντ

Ο Χρήστος Σερέλης στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι στάθηκε στην προετοιμασία του «τριφυλλιού» ενόψει των παιχνιδιών των πλέι οφ κόντρα στη Μακάμπι.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρχάς να εκφράσουμε και πάλι όλοι στην ομάδα τα συλλυπητήρια στον κόουτς Αταμάν και στην οικογένειά του. Συγχαρητήρια στο Περιστέρι που έχει κάνει μία τεράστια πρόκριση για το ελληνικό μπάσκετ κι εύχομαι την άλλη βδομάδα τα καλύτερα στο Final Four. Μετά τη νίκη με τον Ολυμπιακό και λίγο πριν τα πλέι οφ περιμέναμε ότι θα έχουμε σήμερα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το Περιστέρι είναι πολύ δυναμικό στην άμυνά του.

