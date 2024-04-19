Μπάσκετ: Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» 93-88 το μαχητικό Περιστέρι

Τα βρήκε... σκούρα, αλλά έκανε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός AKTOR.Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα κόντρα στο αξιόμαχο Περιστέρι bwin, ωστόσο τελικά επικράτησαν 93-88 στο ΟΑΚΑ και εξασφάλισαν μαθηματικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Stoiximan Basket League, με τα δύο τους τελευταία ματς με Άρη και Προμηθέα να είναι διαδικαστικά.

Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, την οποία καθοδήγησε ο Χρήστος Σερέλης λόγω του ότι ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στην πατρίδα του έτσι ώστε να πάει στην κηδεία του πατέρα του, στρέφεται στο πρώτο ματς playoffs με τη Μακάμπι στο ΟΑΚΑ (23/04, 20:30).

Το ματς

Το Περιστέρι bwin ήταν αυτό που προηγήθηκε με καλάθι του Ρένφρο (0-2), ενώ οι «πράσινοι» απάντησαν με Ναν και Παπαπέτρου για το 4-2. Ο Μπαλτσερόφσκι κάρφωσε εμφατικά για το 6-2, ενώ ο Ρένφρο έκλεψε την κακή πάσα του Σλούκα και μείωσε με κάρφωμα, πριν σκοράρει ξανά δύο συνεχόμενα δύσκολα τελειώματα για το 6-8. Ο Κασελάκης ευστόχησε σε τρίποντο για το 6-11, ενώ ο Ναν έκοψε τη φόρα του Περιστερίου bwin με πέντε σερί πόντους για το 11-11. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν δυναμικά με καλάθι του Χουγκάζ και τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ στον αιφνιδιασμό για το 11-16, ενώ ο Λοβ έγραψε το 11-20. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να ευστοχήσουν ούτε σε… βολή, πριν βάλει δύο ο Χουάντσο για το 13-20. Ο Χουγκάζ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με απίθανο σουτ από το κέντρο, μέσω του οποίου διαμορφώθηκε το 13-25.

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Βιλντόσα μείωσε με τρίποντο σε 16-25, ενώ ο Γκριγκόνις από τη γραμμή σημείωσε το 18-25. Ο Χουάντσο εκτέλεσε αμέσως μετά από επαναφορά για το 21-25, ενώ ο Βιλντόσα σκόραρε εκ νέου από μακριά μειώνοντας σε 24-27. Ο Αργεντινός γκαρντ βρήκε με εντυπωσιακό τρόπο τον Μήτογλου, που εκτέλεσε βολές για το 26-27, ενώ ο Κασελάκης απάντησε από μέση απόσταση για το 26-29. Ο Μήτρου-Λονγκ πήγε μέχρι το καλάθι, ενώ στη συνέχεια έδωσε ασίστ στον Ρένφρο για το 26-33. Ο Μήτογλου απάντησε με τρεις βολές για το 29-33, ενώ ο Ναν μείωσε σε 31-35 με τη δεύτερη προσπάθεια από κοντά. Ο Παπαπέτρου συνέχισε τα τρίποντα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, όμως του απάντησε ο Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο Σλούκας βρήκε στόχο, πριν σκοράρει και ο Κασελάκης για το 39-43 με «καταιγισμό» μακρινών σουτ. Το ημίχρονο έληξε με γκολ φάουλ του Παπαπέτρου, που διαμόρφωσε το 41-45.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παπαπέτρου μείωσε με τρίποντο από τη γωνία, ενώ ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε για το 46-48. Ο Σλούκας σκόραρε για τρεις και έβαλε μπροστά τους «πράσινους», ενώ ο Αντετοκούνμπο και ο Ρένφρο αντάλλαξαν καρφώματα για το 51-50. Ο Μήτογλου ευστόχησε από την κορυφή και σημείωσε το 54-52, ενώ ο Ρένφρο κάρφωσε για μία ακόμη φορά για το 54-54. Ο Ντάνγκουμπιτς ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, ενώ ο Μήτογλου ισοφάρισε με δύο καλάθια από κοντά σε 60-60. Ο Λοβ πήρε τη σκυτάλη των μακρινών σουτ και έγραψε το 60-65 με προσωπικούς πόντους, ενώ ο Χουγκάζ υπέγραψε το 61-67 της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Πουλιανίτης έβαλε λέι απ, ενώ ο Ναν σκόραρε για τρεις γράφοντας το 64-69. Ο Μήτογλου μείωσε κι άλλο με γκολ-φάουλ για το 67-69, ενώ ο Βιλντόσα ισοφάρισε από μέση απόσταση σε 69-69. Ο Ράγκλαντ ευστόχησε σε λέι απ, ενώ ο Μήτογλου σκόραρε για τρεις και έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (72-71), πριν ο Βιλντόσα βρει στόχο επίσης από μακριά για το 75-72. Ο Γκριγκόνις με δύσκολο καλάθι έγραψε το 79-74, ενώ Ναν και Μήτογλου έβαλαν τρίποντα για το 85-76. Ο Ράγκλαντ έφερε ξανά κοντά τους φιλοξενούμενους (85-81), ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισε με μεγάλο τρίποντο για το 86-86. Ο Παπαπέτρου έβαλε σπουδαίο σουτ για το 89-86, ενώ ο Ναν καθάρισε το ματς με δύο βολές για το 91-86, χωρίς να αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 41-45, 61-67, 93-88

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.