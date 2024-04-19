Εκτέλεσε την Πόρτο και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό για την ευρω-κούπα η Μίλαν

Ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Youth League έκλεισε η Μίλαν! Οι «ροσονέρι» έβγαλαν ψυχή, βρήκαν γκολ στις καθυστερήσεις και λύγισαν τελικά στα πέναλτι την Πόρτο με 4-3 (μετά το 2-2 της καν. διάρκειας) για να περάσουν στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 19:00 στη Νιόν με στόχο την ευρω-κούπα!

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό σε όλη τη διάρκειά του, αλλά και με τρομερές συγκινήσεις. Η Μίλαν μπήκε δυνατά και μόλις στο 12ο λεπτό πήρε προβάδισμα με τον Σκότι. Παρόλα αυτά, οι Πορτογάλοι πήραν τα ηνία και άρχισαν να ανεβαίνουν στο γήπεδο, φτάνοντας στην ισοφάριση πριν βγει το ημίχρονο (41’) με πέναλτι του Μεϊρέλες για το 1-1.

Ο σκόρερ «ντύθηκε» δημιουργός και στο 65’ έφτιαξε το γκολ του Μπρας, με το οποίο η Πόρτο έφερε τούμπα το σκορ και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του. Μάλιστα, οι Πορτογάλοι έδειχναν να κρατάνε σφιχτά στα χέρια τους μια σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Youth League, ωστόσο πλήρωσαν μια τραγική αμυντική αδράνεια στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τζερόλι να κλέβει και ο Σίμελχακ να εκτελεί για το 2-2… ξεραίνοντας τους αντιπάλους τους.

Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι παίκτες της Πόρτο έδειξαν να μην έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους! Διότι αστόχησαν σε δύο εκτελέσεις, με τον Μεϊρέλες και τον Πίντο Μάρτινς, ενώ οι «ροσονέρι» έχασαν μόλις ένα και επικράτησαν με 4-3 για να κλείσουν ραντεβού με τον Ολυμπιακό για την κούπα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.