Νίκησε το ποδόσφαιρο στο «Στάμφορντ Μπριτζ»! Σε μια αδιανόητη ματσάρα στο Λονδίνο και με καταρρακτώδη βροχή, ο Κόουλ Πάλμερ «πλήγωσε» τη Μάντσεστερ Σίτι στην εκπνοή του ματς και χάρισε παλικαρίσιο βαθμό στην Τσέλσι σε ένα χορταστικό 4-4 για τη 12η αγωνιστική της Premier League!



Συγκλονιστικό το ντέρμπι με τους πρωταθλητές να επανέρχονται από την ανατροπή της Τσέλσι πριν το ημίχρονο, να την πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα και να την... πατάει από ένα δικό της παιδί στο 90'+5'!

Δεύτερο σερί ντέρμπι για την Τσέλσι που μετά την επιβλητική τεσσάρα στην Τότεναμ, στέρησε δυο βαθμούς από τους πρωταθλητές, οι οποίοι νιώθουν «καυτή» την ανάσα της Λίβερπουλ!



Ο «χορός» των γκολ στο Λονδίνο άνοιξε στο 25' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ωστόσο η Τσέλσι έβγαλε αντίδραση και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκάλαγκερ ισοφάρισε με κεφαλιά του Τιάγκο Σίλβα. Μάλιστα η ομάδα του Ποτσετίνο, έκανε την ανατροπή με τον Ραχίμ Στέρλινγκ να κάνει στο 37' το 2-1! Οι «πολίτες» ωστόσο άσκησαν πίεση και στο 45'+1' μετά από ασίστ του Μπερνάρντο Σίλβα. ισοφάρισαν σε 2-2!



Στο δεύτερο μέρος η Σίτι μπήκε δυναμικά και στην πρώτη της φάση πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Όμορφη ομαδική προσπάθεια, με τον Ζούλιαν Άλβαρες να σηκώνει την μπάλα στο Χάαλαντ και ο Νορβηγός με το 13ο του γκολ έκανε το 3-2 για τη Σίτι.



Οι «μπλε» πήραν μέτρα στο γήπεδο και μετά από αρκετή πίεση, έκαναν το 3-3 με τον Νίκολας Τζάκσον να νικά τον Έντερσον. Στο 86' ο Ρόδρι, σκόραρε για πρώτη φορά φέτος στην Premier League, αφού το σουτ του κόντραρε στο πόδι του Ντισασί και κατέληξε στα δίχτυα του Σάντσεθ για το 2-3!



Και ενώ η Σίτι ετοιμαζόταν για ένα σπουδαίο «διπλό» στο Λονδίνο, ο Ρούμπεν Ντίας, παραχώρησε πέναλτι στην Τσέλσι! Ο Πάλμερ ανέλαβε την εκτέλεση και με... Ολύμπια ψυχραιμία, νίκησε τον Έντερσον και διαμόρφωσε το τελικό 4-4.





Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:



Σάββατο (11/11)

Γουλβς-Τότεναμ 2-1

(90' Σαράμπια, 90'+7' Λεμινά - 3' Τζόνσον)

Άρσεναλ-Μπέρνλι 3-1

(45'+1' Τροσάρ, 57' Σαλιμπά, 74' Ζιντσένκο - 54' Μπράουνχιλ)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-3

(5' πέν. Έζε, 73' Εντουάρντ - 1' Μικολένκο, 49' Ντουκουρέ, 86' Γκέιγ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λούτον 1-0

(59' Λίντελοφ)

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 2-0

(60', 73' Σολάνκε)



Κυριακή (12/11)

Άστον Βίλα-Φούλαμ 3-1

(27’ αυτ. Ρόμπινσον, 42’ ΜακΓκιν, 64’ Γουότκινς – 71’ Χιμένες)

Μπράιτον-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-1

(6’ Αντίνγκρα – 73’ αυτ. Γουέμπστερ)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ 3-0

(39’, 63’ Σαλάχ, 74’ Ζότα)

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

(3’ Πακετά, 66’ Μπόουεν, 87’ Σούτσεκ – 44’ Αβονίγι, 63’ Ελάνγκα)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 4-4

(29' Σίλβα, 37' Στέρλινγκ, 67' Τζάκσον, 90'+5' Πάλμερ-25', 47' Χάαλαντ, 45'+1' Ακάντζι, 86' Ρόδρι)



Το πρόγραμμα της επόμενης (13ης) αγωνιστικής:



Σάββατο (25/11)



Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (14:30)

Λούτον Κρίσταλ-Πάλας (17:00)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιούκαστλ-Τσέλσι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (17:00)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (19:30)



Κυριακή (26/11)



Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)



Δευτέρα (27/11)



Φούλαμ-Γουλβς (22:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.