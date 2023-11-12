Παναθηναϊκός: Νίκησε τον Αρη με 65-75

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άργησε να βρει τα πάτηματά της στο Αλεξάνδρειο, αλλά στο β' ημίχρονο μπήκε αποφασισμένη για τη νίκη και τα κατάφερε, ανεβαίνοντας στο 6-0, παραμένοντας «απόλυτος» στην Basket League, που πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στη «διαβολοβδομάδα»!

Πολύ καλή η παρουσία των Λεσόρ (14π.) και Μήτογλου (13π.) που βοήθησαν σημαντικά τους «πράσινους» και έβαλαν μεγάλα καλάθια στα κρίσιμα σημεία, ενώ είχαν άξιους συμπαραστάτες τους Βιλντόσα (9π.) και Γκριγκόνις (10π.).

Εντυπωσιακή εμφάνιση και από τον Μπάνγκστον με 16 πόντους, η οποία δεν έφτανε στο σύνολο του Γιάννη Καστρίτη, ενώ 15π. πρόσθεσε ο Τολιόπουλος.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε 2-9, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να βγαίνει μπροστά και να μετρά έξι πόντους. Ο Άρης έβγαλε αντίδραση, με τον Σανόγκο να μειώνει σε 7-9 με τρίποντο. Οι «πράσινοι» ανέβασαν ξανά τη διαφορά στους επτά (7-14), αλλά με οκτώ συνεχόμενους πόντους και τον Τολιόπουλο να είναι on fire, oι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο, προηγούμενοι με 15-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 15-19 με ένα γρήγορο 5-0, με τον Άρη να έχει και πάλι απάντηση και να κάνει αρχικά το 20-19 και στη συνέχεια το 22-19. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αρκετές φορές στην ισοπαλία, με τον Καλαϊτζάκη να κάνει το 29-31 με καλάθι πίσω από τα 6.75μ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 33-32 υπέρ των κιτρίνων, με εντυπωσιακό κάρφωμα-ανεμόμυλος του Μπάνγκστον.

Ο Λεσόρ ξεκίνησε κεφάτος στο β΄μέρος, φέρνοντας τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 33-36, ενώ ο Βιλντόσα με ωραία ενέργεια, έκανε το 37-43. Ο ίδιος παίκτης έφερε την ομάδα του στο +7 λίγο αργότερα, με μακρινό τρίποντο (39-46). Ο Αργεντινός ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και με νέο τρίποντο, έγραψε το 42-52. Αμέσως μετά, ο Σλούκας έφερε τους «πράσινους» στο +11 με νέο σουτ πίσω από τα 6.75μ., με το τρίτο δεκάλεπτο να τελειώνει με 44-55.

Με την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Άρης μείωσε στους επτά (50-57), ενώ στη συνέχεια ο Γκάλινατ με τρίποντο, έκανε το 53-57. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, έβγαλαν αντίδραση και με τον Μήτογλου να βγαίνει μπροστά, έκανε το 55-65 στο 36’.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, με το «τριφύλλι» να παίρνει τη νίκη με 65-75.



