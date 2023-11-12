Παναθηναϊκός: Αρχίζει να παίρνει την «αύρα» του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου ήταν αντιμέτωπος με ένα μεγάλο “ΠΡΕΠΕΙ”.

Τόσο για την ομάδα σαν ομάδα, όσο και για τους 2000 “φίλους” του, που ταξίδεψαν στην Γερμανία, και παρέδωσαν μαθήματα εξέδρας στους σαστισμένους Γερμανούς, για να θαυμάσουν από κοντά τα αστέρια του “Εξάστερου”.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν ένα παιχνίδι που όπως είδαμε είχε καλές αποστάσεις, καλή κυκλοφορία της μπάλας και δειλά δειλά άρχισαν να δείχνουν και κάποιους αυτοματισμούς στο παιχνίδι του.

Επιθετικά κανείς δεν είχε την αμφιβολία ότι μόλις πάρει μπρος αυτό το δημιούργημα θα δυσκολεύει κάθε αντίπαλο και δεν θα μένει κάτω από τους 90 πόντους.

