Η ονειρεμένη σεζόν που έκανε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τον οδήγησε στη σπουδαία μεταγραφή στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σακραμέντο Κινγς, ήταν αρκετή για τον Σάσα Βεζένκοφ ώστε να κατακτήσει το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στη Βουλγαρία.



Ο πρώην φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» παραλαμβάνει το εν λόγω τιμητικό βραβείο για δεύτερη χρονιά στη σειρά. Συγκέντρωσε 1009 ψήφους από την Ένωση Αθλητικών Δημοσιογράφων της χώρας και άφησε στη δεύτερη θέση τον τενίστα, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, με 711, ενώ τρίτος τερμάτισε ο κολυμβητής, Πέταρ Μίτσιν με 684 ψήφους.

Το βραβείο για λογαριασμό του Βεζένκοφ που απουσίαζε καθώς έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στις ΗΠΑ ο Γκεόργκι Γκλούσκοφ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ της Βουλγαρίας και αποτελεί τον πρώτο Ευρωπαίο που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ.

