Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε 3-1 τη Λαμία, με ανατροπή, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν… κλασικά πίσω στο σκορ, από ένα δικό τους λάθος, με τον Σλίβκα να σκοράρει μόλις στο 14’, για την ομάδα της Φθιώτιδας που τους έβαλε δύσκολα για περίπου μισή ώρα.

Όσο χρειάστηκαν, δηλαδή, έχοντας βγάλει άμεσα αντίδραση και ισοφαρίζοντας με τον Τσέριν στο 18ο λεπτό, για να βρουν τα πατήματά τους και να φτιάξουν πάρα πολλές φάσεις για γκολ, έχοντας και δοκάρι με τον Σπόραρ στο 42’…

Τελικά, ανέλαβε… δράση σε ένα ακόμα παιχνίδι, ο Μπερνάρ, που πέτυχε δύο τέρματα, το ένα πιο όμορφο από το άλλο με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 60’ και με «σκαφτό» πλασέ στο 87ο λεπτό, για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα!

Έτσι, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε πρώτος προσωρινά, με 68 βαθμούς και αντιμετωπίζει τη σημερινή του αντίπαλο ξανά εκτός έδρας την προσεχή Κυριακή (21/04), ενώ η Λαμία έμεινε στους 34 πόντους και στην έκτη θέση.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-4-2, τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ακαϊντίν και Χουάνκαρ τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Αράο ήταν ο «κόφτης», έχοντας μπροστά του Τσέριν και Μπακασέτα και τον Μπερνάρ σε ρόλο δεκαριού, ενώ Ιωαννίδης και Σπόραρ αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο.

H Λαμία από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-2-3-1 και τον Κοσέλεφ κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Σιμόν, Κορνέζος, Τζανετόπουλος και Αμαράλ συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Τζανδάρης και Νούνιες ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Λέικ, Σλίβκα και Τσιλούλη στην τριάδα πίσω από τον Μάλτσι, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πιεστικά, προσπάθησε να φτιάξει κάποια φάση κυρίως από την αριστερά του πτέρυγα, ωστόσο είδε την Λαμία να τον περιμένει με… συνέπεια στο μισό γήπεδο και να τον δυσκολεύει αρκετά στο να της δημιουργήσει κινδύνους.

H πρώτη καλή στιγμή προέκυψε από συνεργασία των Σπόραρ-Ιωαννίδη, στο 13’, με τον δεύτερο όμως να μην πλασάρει καλά. Σαν να μην έφτανε αυτό, μάλιστα, στην αμέσως επόμενη φάση, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν και το σκορ…

Καθώς από λάθος πάσα του Κώτσιρα για τον Ακαϊντίν, ο Σλίβκα έκλεψε κι έφτασε μέχρι την περιοχή του Ντραγκόφσκι, τον οποίο νίκησε με δυνατό σουτ, πετυχαίνοντας το 0-1!

Το «τριφύλλι», ωστόσο, έβγαλε άμεσα αντίδραση. Απείλησε αρχικά με τον Ιωαννίδη, στο 15’ και έφτασε στην ισοφάριση τρία λεπτά μετά. Όταν από πολύ έξυπνη κάθετη πάσα του Μπερνάρ για τον Αράο, εκείνος γύρισε από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι με τον Τσέριν να «εκτελεί» τον Κοσέλεφ και να κάνει το 1-1!

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με την ίδια ορμή, να ψάχνει και για το 2-1, παίζοντας κυρίως με «βαθιές» μπαλιές στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας, αλλά και να δείχνει ευάλωτος σε κάθε αντεπίθεση της Λαμίας, ειδικότερα από την δεξιά του πτέρυγα.

Ένα δυνατό σουτ του Τσέριν με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα πέρασε άουτ, ενώ ο Σπόραρ αστόχησε δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό (33’-34’).

Ακολούθησε η απάντηση του Νούνιες, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από το τέρμα του Ντραγκόφσκι, για να έρθουν οι δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες των γηπεδούχων, προκειμένου να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι…

Ωστόσο, ο αμαρκάριστος Μπερνάρ… κατάφερε να αστοχήσει, σουτάροντας ψηλά και άουτ, μέσα από την περιοχή στο 38’. Ενώ ο Σπόραρ είδε το δοκάρι να του λέει «όχι», σε μια ούτως ή άλλως δύσκολη προσπάθεια στο 42’, με το πλασέ του να περνάει στη συνέχεια άουτ!

MVP: Μια ακόμα νίκη του Παναθηναϊκού με τη… σφραγίδα του Μπερνάρ Ντουάρτε! Ο Βραζιλιάνος μέσος είχε «γεμάτη» εμφάνιση στη Λεωφόρο, με φοβερή μπαλιά στη φάση του 1-0 και ακόμα πιο ωραία εκτέλεση στο φάουλ με το οποίο έγινε το 2-1. Ενώ το... κερασάκι στην τούρτα της απόδοσής του ήθρε μέσω του δεύτερου προσωπικού τέρματος, με τιο οποίο έφτασε συνολικά τα 10. Παράλληλα, ήταν μέσα σε δύο ακόμα μεγάλες φάσεις για την ομάδα του.

Η «σφυρίχτρα»: Αναμφίβολα πολύ καλή η διαιτησία του Παπαπέτρου, με τον Αθηναίο ρέφερι να είναι κοντά στις φάσεις και παράλληλα να μην αφήνει το ματς να «ξεφύγει». Φρόντισε να βγάλει τις κάρτες που έπρεπε, όταν έπρεπε, ενώ δεν είχε να διαχειριστεί και κάποια δύσκολη περίπτωση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ακαϊντίν, Χουάνκαρ, Αράο, Τσέριν (89' Ζέκα), Μπακασέτας (89' Τζούριτσιτς), Μπερνάρ (90'+2' Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (89' Γερεμέγεφ), Σπόραρ (71' Παλάσιος).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Λημνιός, Βιλένα.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος) : Κοσέλεφ, Σιμόν (71' Στάνκο), Κορνέζος, Τζανετόπουλος, Αμαράλ (55' λ.τ. Σίντκλεϊ), Τζανδάρης, Νούνιες (71' Τσούκαλος), Λέικ (57' Τόσιτς), Σλίβκα, Τσιλούλης (57' Βασιλαντωνόπουλος), Μάλτσι.

Έμειναν στον πάγκο: Χατζηεμμανουήλ, Κοντονίκος, Τερεζίου, Γιαννούτσος.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών).

Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Απτόσογλου (Αθηνών).

4ος διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας).

VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών).

AVAR: Νικολαΐδης (Μακεδονίας).

