Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Σακίλ Ο' Νιλ αποκάλυψε πόσα κιλά ήταν όταν μεσουρανούσε στους Λέικερς

Ο ύψους 2,16μ. σέντερ μπήκε στο ΝΒΑ το 1992 με τους Ορλάντο Μάτζικ έχοντας βάρος 133 κιλά, αλλά με τα χρόνια το βάρος του αυξήθηκε

Σακίλ Ο' Νιλ

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ αποκάλυψε σε podcast πόσο ζύγισε στην τριετία 2000-2002, που κατέκτησε τρία δαχτυλίδια ΝΒΑ με τους Λέικερς έχοντας στο πλευρό του τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ.

Όπως είπε, όταν ο Φιλ Τζάκσον ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας το 1999, το βάρος του ήταν 156,5 κιλά, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Τον επόμενο χρόνο έφτασε τα 174,6 κιλά και στον τελευταίο χρόνο του three-peat «πάτησε» τα 188,2 κιλά!

Αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι ένας από τους πιο κυρίαρχους ψηλούς όλων των εποχών έχοντας κερδίσει εκείνη την τριετία ισάριθμα βραβεία MVP στους τελικούς.

Ο ύψους 2,16μ. σέντερ μπήκε στο ΝΒΑ το 1992 με τους Ορλάντο Μάτζικ έχοντας βάρος 133 κιλά, αλλά με τα χρόνια το βάρος του αυξήθηκε. Όταν μετακινήθηκε στο Μαϊάμι το 2004, υπό τις πιέσεις του Πατ Ράιλι το βάρος του μειώθηκε στα 147,4 κιλά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA μπάσκετ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark