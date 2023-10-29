Ο Σακίλ Ο’ Νιλ αποκάλυψε σε podcast πόσο ζύγισε στην τριετία 2000-2002, που κατέκτησε τρία δαχτυλίδια ΝΒΑ με τους Λέικερς έχοντας στο πλευρό του τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ.

Όπως είπε, όταν ο Φιλ Τζάκσον ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας το 1999, το βάρος του ήταν 156,5 κιλά, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Τον επόμενο χρόνο έφτασε τα 174,6 κιλά και στον τελευταίο χρόνο του three-peat «πάτησε» τα 188,2 κιλά!

Shaq weighed in at 415 with the Lakers?!? No wonder Kobe was always on him about getting in shape. pic.twitter.com/WTd2aViqy3 — LA Sports Radio (@LASportsRadio) October 29, 2023

Αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι ένας από τους πιο κυρίαρχους ψηλούς όλων των εποχών έχοντας κερδίσει εκείνη την τριετία ισάριθμα βραβεία MVP στους τελικούς.

Ο ύψους 2,16μ. σέντερ μπήκε στο ΝΒΑ το 1992 με τους Ορλάντο Μάτζικ έχοντας βάρος 133 κιλά, αλλά με τα χρόνια το βάρος του αυξήθηκε. Όταν μετακινήθηκε στο Μαϊάμι το 2004, υπό τις πιέσεις του Πατ Ράιλι το βάρος του μειώθηκε στα 147,4 κιλά.

