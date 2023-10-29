Επιστροφή στην… ελληνική πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σήμερα (29/10 - 19:30, Sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmotesport 1), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» πρέπει να… ξεχάσουν ό,τι συνέβη στο πρόσφατο ματς με αντίπαλο τη Ρεν και να συγκεντρωθούν σε αυτό που τους περιμένει ξανά στη Λεωφόρο προκειμένου να φτάσουν σε ένα ακόμα «τρίποντο» σε εγχώριο επίπεδο, επιστρέφοντας στις επιτυχίες.

Όσο επικίνδυνος αντίπαλος και αν είναι τα «λιοντάρια», που… είναι, όση επιβάρυνση κι αν υπάρχει σε σωματικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει το περιθώριο για κανένα άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης, αν θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Άπαντες στο «στρατόπεδο» του «τριφυλλιού» γνωρίζουν φυσικά όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα, όπως και το ότι η υπόθεση τίτλος κρίνεται, εν πολλοίς στα παιχνίδια με τις «μικρομεσαίες» ομάδες. Καλούνται, λοιπόν, να τα μετατρέψουν σε… τρίποντο, ιδανικά και με καλό ποδόσφαιρο!



Με εξαίρεση τους «γνωστούς» τραυματίες Χουάνκαρ, Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν και Κλεϊνχέισλερ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει να διαχειριστεί άλλα προβλήματα. Εξ ου και δύσκολα θα προβεί σε πάρα πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα, όπως έκανε στα δύο προηγούμενα ματς στο πρωτάθλημα που ακολούθησαν του ευρωπαϊκού…

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Τσόκαϊ, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο και Βέρμπιτς.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός κάθε άλλο παρά νεοφώτιστη ομάδα θυμίζει! Και με βάση τα έως τώρα αποτελέσματά του, αλλά -κυρίως- χάρη στην εικόνα που βγάζει στο γήπεδο.

Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, άλλωστε, από την στιγμή που με εξαίρεση την -επίσης απρόσμενα καλή- Λαμία, οι μόνες ομάδες που βρίσκονται από πάνω του στον βαθμολογικό πίνακα είναι εκείνες του λεγόμενου Big-5;

Οι Σερραίοι έχουν… βάλει δύσκολα σε όποια ομάδα τους αντιμετώπισε, εντός και εκτός έδρας, παρουσιάζοντας ένα δυσκολοκατάβλητο σύνολο, που βγάζει δύναμη, έχει πλάνο και προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Όλα αυτά, με τη σφραγίδα του Πάμπλο Γκαρσία, προφανώς!

Μάλιστα, ο Ουρουγουανός τεχνικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να του λείπουν μόνο ο τιμωρημένος Πεταυράκης και οι ανέτοιμοι Στίνα και Ντάνκερλουι.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή των φιλοξενούμενων έχουν συμπεριληφθεί οι Χοβάν, Κατσίκας, Τσιλιγγίρης, Αυλωνίτης, Γκοτζαμανίδης, Μπέργκστρεμ, Χάγιεκ, Πηλέας, Δεληγιαννίδης, Θυμιάνης, Στάϊκος, Ουεντραόγκο, Μορέϊρα, Τομάς, Μούργος, Χατζηστραβός, Μασκανάκης, Άλεξιτς, Γούλερι, Μπαιροβιτς και Μασαρίποφ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Ιωαννίδης, Βέρμπιτς.

Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Αυλωνίτης, Μπέργκστρεμ, Γκοτζαμανίδης, Δεληγιαννίδης. Στάικος. Ουεντραόγκο, Μούργος, Χατζηστραβός, Πηλέας, Άλεξιτς.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας).

Βοηθοί: Νικολακάκης (Λασιθίου), Κούλα (Ξάνθης).

4ος διαιτητής: Τσετσίλας (Καστοριάς).

VAR: Γκορτσίλας (Μακεδονίας).

AVAR: Στεφανής (Καρδίτσας).

