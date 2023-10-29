Παναθηναϊκός: Οι bench points και το… γνωστό πρόβλημα

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του το βράδυ της Παρασκευής και επικράτησε με 95-81 κόντρα στη Μπασκόνια. Στο παιχνίδι αυτό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε κάποια θετικά στοιχεία. Ωστόσο, δεν έδειξε βελτίωση σε έναν τομέα στον οποίο έχει ”πονέσει” πολύ μέχρι στιγμής φέτος.

Αν κάνει κάποιος μία γενικότερη ανάλυση, θα πει πως η ομάδα έβγαλε πιο πολλές και πιο αποτελεσματικές συνεργασίες. Λειτούργησε καλύτερη στο κομμάτι του ”pick and roll”, ενώ διάβασε πιο σωστά και πιο ώριμα συγκεκριμένες καταστάσεις. Ήξερε που να χτυπήσει τον αντίπαλο, κάτι το οποίο βέβαια στη χθεσινή αναμέτρηση ήταν πιο εύκολο να το κάνει.

Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έδειξε και αδυναμίες τις οποίες τις έχει από την αρχή της σεζόν. Μία εξ’ αυτών μάλιστα είναι ”τρανταχτή”. Εχθές ευτυχώς δεν ήταν αρκετή για να ηττηθεί.

