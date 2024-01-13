Με φόρα από το νίκη-πρόκριση επί της Ρίτας στα Play-In του BCL, το Περιστέρι bwin νίκησε διά… περιπάτου 71-35 τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παρουσιάστηκε πολύ κουρασμένος από το μεγάλο «διπλό» στην Προύσα.



Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Σπανούλη στη Stoiximan Basket League, ανεβαίνοντας στο 8-6, ενώ από την ο «δικέφαλος του βορρά» γνώρισε την τρίτη του σερί ήττα, υποχωρώντας στο 6-8.

Κορυφαίος από το Περιστέρι bwin ήταν ο Λοβ με 19 πόντους.



Από την άλλη, η ομάδα του Τακιανού ανησυχεί με την κατάσταση του Μπελιάουσκας, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στην αρχή του ματς.



Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το ματς με 0/17 τρίποντα, ενώ έκανε και 17 λάθη! Πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάρισον με 8π., έχοντας 8/10 βολές!



Το ματς

Δυνατό ξεκίνημα με μπροστάρη τον Λοβ για το Περιστέρι bwin, το οποίο αρχικά ξέφυγε στο +9 (13-9), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν αρκετά, κάνοντας και πολλά λάθη, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν στο +13 (22-9), με τις βολές του Χάρισον να διαμορφώνουν το 22-11, της πρώτης περιόδου.



Με απανωτά τρίποντα μπήκαν οι παίκτες του Σπανούλη στο δεύτερο δεκάλεπτο, για το +17 (28-11), στο 12’. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με σερί 4-0 (28-15), με το Περιστέρι bwin να απαντά με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και με ένα δικό του 9-0, για το +20 (35-15), στο 15’. Ο Χάρισον έσπασε προσωρινά το ρόδι για τους Θεσσαλονικείς, αλλά με την επιστροφή του Λοβ στο παρκέ οι γηπεδούχοι έστειλαν τη διαφορά στο +23 (40-17), στο 18’. Στο τελευταίο δίλεπτο εξελίχτηκε μία άτυπη… μονομαχία ανάμεσα στον Λοβ και τον Τσαϊρέλη, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το +22 (46-24).



Ο ΠΑΟΚ έδειχνε χωρίς ενέργεια με πολλά λάθη και άστοχες επιλογές στην επίθεση στην αρχή του δεύτερου μέρους, με το Περιστέρι bwin να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση και δίχως να πιέζει ιδιαίτερα να κάνει σερί 11-0, για το +33 (57-24), μέχρι το 18’. Στα τελευταία δύο λεπτά, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν πόντους και έτσι σκορ της τρίτης περιόδου διαμορφώθηκε στο 57-28.



Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε η αναμέτρηση και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Σπανούλη να έχει τα ηνία για το νέο +33 (61-28). Όπως είναι φυσικό, τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +37 (71-34) και το Περιστέρι bwin να παίρνει τη νίκη με το τελικό 71-35.



Τα δεκάλεπτα: 22-11, 46-24, 57-28, 71-35

