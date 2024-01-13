Tην προετοιμασία του για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με το Λαύριο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Οι «πράσινοι» μετά τις σπουδαίες νίκες στη Euroleague επί της Εφές και της Μονακό, θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Εργκίν Αταμάν να έρχεται αντιμέτωπος με μια ευχάριστη είδηση!

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» είδε τον Ιωάννη Παπαπέτρου να προπονείται κανονικά και τίθεται ξανά στη διάθεση της ομάδας έπειτα από τρεις μήνες απουσίας. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας φόργουορντ, είχε χειρουργηθεί στο γόνατο απουσιάζοντας από κρίσιμα ματς!



Αντίθετα εκτός αποστολής από την αναμέτρησης της Κυριακής (14/1), παραμένει ο Λούκα Βιλντόσα, που χειρουργήθηκε στον μηνίσκο, αλλά και ο Λευτέρης Μαντζούκας που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ίωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.