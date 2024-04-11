Ράτζα: «Προτιμώ να δω ένα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, παρά παιχνίδι NBA»

Μπορεί το NBA να αποτελεί την πιο δημοφιλή μπασκετική διοργάνωση, όμως ο Ντίνο Ράτζα συνεχίζει να... προτιμάει την Ευρώπη.



Ο Κροάτης «θρύλος», που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR, του Ολυμπιακού αλλά αγωνίστηκε και στο NBA με τους Σέλτικς, τόνισε πως θα έβλεπε με περισσότερη ευχαρίστηση ένα ελληνικό ντέρμπι «αιωνίων», σε σχέση με έναν αγώνα της αμερικάνικης λίγκας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντίνο Ράτζα:

Παράλληλα, ερωτώμενος για τα φαβορί της, έβαλε μέσα σε αυτά και τον«Προτιμώ να δω ένα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ή ένα Μπαρτσελόνα - Ρεάλ, παρά ένα παιχνίδι του NBA. Είναι πιο ενδιαφέροντα αυτά τα ματς, βλέπουμε περισσότερη άμυνα. Μού φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρό να παρακολουθώ την EuroLeague.Στο ΝΒΑ πλέον δεν παίζουν άμυνα, υπάρχουν πάρα πολλοί πόντοι, παιχνίδια με 150 πόντους για κάθε ομάδα. Είναι περισσότερο All-Star παιχνίδια και όχι τόσο ματς πρωταθλήματος. Στα playoffs είναι κάπως καλύτερα, αλλά προτιμώ να βλέπω την EuroLeague».«Ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα και έναν καλό προπονητή, η Μονακό έχει και εκείνη πολύ καλή ομάδα, όπως και η Φενέρμπαχτσε. Η Μπαρτσελόνα είναι, επίσης, μεγάλη ομάδα και όλα μπορούν να συμβούν στο τέλος».«Οι καιροί αλλάζουν και εμφανίζονται νέες ομάδες. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε τη Ρεάλ που παίζει πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, που έχει μια πολύ καλή δεκαετία και μπορεί να κατακτήσει ξανά την EuroLeague».«Ο Ντόντσιτς και ο Γιόκιτς σκέφτονται δύο βήματα μπροστά από τους υπόλοιπους. Δεν έχουν τη σωματική διάπλαση των Αμερικανών, αλλά έχουν ένα μυαλό που σκέφτεται διαφορετικά. Άλλαξαν το παιχνίδι και μού αρέσει πολύ να τους παρακολουθώ».

