Χάος έξω από «Γιαν Μπρέιντελ»: Συλλήψεις οπαδών του ΠΑΟΚ και μεγάλη ένταση

Άσχημα μαντάτα έρχονται από το Βέλγιο, καθώς η μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπριζ δεν ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς. Καταρχήν, βελγικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά», λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του πρώτου προημιτελικού για το Conference. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, η τοπική αστυνομία σταμάτησε για έλεγχο δύο αυτοκίνητα Ελλήνων φιλάθλων, κάτι λιγότερο από τρεις ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα, για να κάνει ελέγχους και προχώρησε σε «τουλάχιστον δέκα συλλήψεις».

Την ίδια στιγμή, θυμίζουμε και ενώ από νωρίς το μεσημέρι φάνηκε πως οι σχέσεις της αστυνομίας με τους φίλους του ΠΑΟΚ, που βρίσκονται στο Μπριζ, είναι τουλάχιστον τεταμένες, έγινε γνωστό πως οι αστυνομικές δυνάμεις φέρονται να μπαίνουν σε πούλμαν- τα οποία, μάλιστα, είναι άδεια, με τους οπαδούς του «δικεφάλου του Βορρά» να βρίσκονται μακριά από αυτά- και να ψάχνουν τις τσάντες, που έχουν αφήσει οι τελευταίοι!

Στη συνέχεια, και μετά τους ελέγχους στα άδεια πούλμαν, η αστυνομία φέρεται να προχώρησε και σε νέες συλλήψεις, ακόμη και οπαδών, που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο είτε από «πλατφόρμες» στο internet είτε ακόμη και από την ίδια την UEFA. Η αστυνομία, δε, και καθώς υπήρχε μεγάλη ένταση έξω από το γήπεδο, προχώρησε και στη χρήση του κανονιού νερού!

Όπως είναι φυσιολογικό επικρατεί έντονος εκνευρισμός στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά και της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η οποία επικοινώνησε με τις βελγικές Αρχές αλλά και την ελληνική πρεσβεία, προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της.

