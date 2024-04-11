Έκανε το χρέος της και... συνεχίζει στην Ευρωλίγκα η Αναντολού Εφές!



Ο τουρκικός σύλλογος «σκόρπισε» με σκορ τον (αδιάφορο) Ερυθρό Αστέρα, πέταξε εκτός διοργάνωσης την Παρτίζαν και τερμάτισε οριστικά ένατος με ρεκόρ 17-17, αφού έχει την ισοβαθμία με Βίρτους και Μπασκόνια, οι οποίες παίζουν μεταξύ τους την Παρασκευή (12/04) και έχουν ρεκόρ 17-16!

Το ματς

Κορυφαίος των νικητών με αδιανόητη εμφάνιση ήταν ο, που πέτυχε 26 πόντους, ενώ 12 είχαν οικαικαι 13 ο. Από τους ηττημένους, που έκλεισαν τη διοργάνωση με ρεκόρ 11-23 και στη 16η θέση, πρώτοι σκόρερ με 11 πόντους ήταν οιΗ αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι νευρικές και άστοχες. Οκράτησε χαμηλά τον ρυθμό στην αρχή και πέρασε μπροστά 4-5 με τον Ντος Σάντος, ωστόσο κάπου εκεί οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό με, τρέχοντας ένα 11-2 επιμέρους σκορ για το 15-7.Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Εφές άρχισε να είναι ασταμάτητη επιθετικά, μενα διαμορφώνουν την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (26-14). Οι Σέρβοι δεν είχαν απάντηση στο διάστημα αυτό, με τον πρώην γκαρντ των Μπακς να φέρνει τη διαφορά στο +15 (35-20). Λίγο αργότερα, ο Μπράιαντ συνέχισε το ρεσιτάλ του για το 40-24, ενώ ο Οσμάνι με τρίποντο έφερε το ματς στο +16 (43-27). Το ημίχρονο έληξε με σκορ 45-31 υπέρ των γηπεδούχων.Η τουρκική κυριαρχία συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Οσμάνι και Χόλατς διαμόρφωσαν το +20 των γηπεδούχων (51-31), ενώ από εκεί και πέρα η διαφορά όλο και ανέβαινε. Μέχρι και ο Οτούρου έβαλε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 59-38, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράιαντ έκανε το ίδιο για το 64-39. Τη σκυτάλη ανέλαβε ομε συνεχόμενους πόντους για το 72-44, ενώ η τρίτη περίοδος έληξε 76-44 με σερί βολές απόκαιΤο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πλέον, όμως αυτό δεν απέτρεψε τους γηπεδούχους από τομε το οποίο το ξεκίνησαν, φτάνοντας στο απίθανο 92-44. Από εκεί και πέρα, η αναμέτρηση δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον και ηέφτασε στη νίκη.15-11, 45-31, 76-44, 100-55

