Έκανε το χρέος της και... συνεχίζει στην Ευρωλίγκα η Αναντολού Εφές!
Ο τουρκικός σύλλογος «σκόρπισε» με σκορ τον (αδιάφορο) Ερυθρό Αστέρα, πέταξε εκτός διοργάνωσης την Παρτίζαν και τερμάτισε οριστικά ένατος με ρεκόρ 17-17, αφού έχει την ισοβαθμία με Βίρτους και Μπασκόνια, οι οποίες παίζουν μεταξύ τους την Παρασκευή (12/04) και έχουν ρεκόρ 17-16!
Κορυφαίος των νικητών με αδιανόητη εμφάνιση ήταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ, που πέτυχε 26 πόντους, ενώ 12 είχαν οι Ερτσάν Οσμάνι και Ντέρεκ Γουίλις και 13 ο Ντάνιελ Οτούρου. Από τους ηττημένους, που έκλεισαν τη διοργάνωση με ρεκόρ 11-23 και στη 16η θέση, πρώτοι σκόρερ με 11 πόντους ήταν οι Λούκα Μίτροβιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς.
Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι νευρικές και άστοχες. Ο Ερυθρός Αστέρας κράτησε χαμηλά τον ρυθμό στην αρχή και πέρασε μπροστά 4-5 με τον Ντος Σάντος, ωστόσο κάπου εκεί οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό με Πλάις και Κλάιμπερν, τρέχοντας ένα 11-2 επιμέρους σκορ για το 15-7.
Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Εφές άρχισε να είναι ασταμάτητη επιθετικά, με Μπράιαντ και Οσμάνι να διαμορφώνουν την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (26-14). Οι Σέρβοι δεν είχαν απάντηση στο διάστημα αυτό, με τον πρώην γκαρντ των Μπακς να φέρνει τη διαφορά στο +15 (35-20). Λίγο αργότερα, ο Μπράιαντ συνέχισε το ρεσιτάλ του για το 40-24, ενώ ο Οσμάνι με τρίποντο έφερε το ματς στο +16 (43-27). Το ημίχρονο έληξε με σκορ 45-31 υπέρ των γηπεδούχων.
Η τουρκική κυριαρχία συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Οσμάνι και Χόλατς διαμόρφωσαν το +20 των γηπεδούχων (51-31), ενώ από εκεί και πέρα η διαφορά όλο και ανέβαινε. Μέχρι και ο Οτούρου έβαλε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 59-38, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράιαντ έκανε το ίδιο για το 64-39. Τη σκυτάλη ανέλαβε ο Γουίλις με συνεχόμενους πόντους για το 72-44, ενώ η τρίτη περίοδος έληξε 76-44 με σερί βολές από Μπομπουά και Οτούρου.
Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πλέον διαδικαστικό, όμως αυτό δεν απέτρεψε τους γηπεδούχους από το επιμέρους σκορ 16-0 με το οποίο το ξεκίνησαν, φτάνοντας στο απίθανο 92-44. Από εκεί και πέρα, η αναμέτρηση δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον και η Εφές έφτασε στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 15-11, 45-31, 76-44, 100-55
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.