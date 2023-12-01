Έτοιμος να επιστρέψει στα κορτ μετά από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας είναι ο Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός τενίστας ανακοίνωσε πως θα κάνει την επανεμφάνισή του στο τουρνουά του Μπρισμπέιν στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ φυσικά θα είναι στις επάλξεις και για το πρώτο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς, το Αυστραλιανό Open (14-28 Ιανουαρίου).



Ο 37χρονος τενίστας είχε κάνει την τελευταία του εμφάνιση στις 18 Ιανουαρίου, ενώ στις 2 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του, υποβλήθηκε σε επέμβαση στον γοφό.

Ο Ναδάλ, που... κατρακύλησε στο νούμερο 663 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει αρχίσει να προπονείται από τον Οκτώβριο και πλέον ετοιμάζει τη μεγάλη του αντεπίθεση στα κορτ, με στόχο να αυξήσει τη συγκομιδή των 22 τίτλων σε Grand Slam.



«Μετά από ένα χρόνο μακριά από τους αγώνες, ήρθε η ώρα να επιστρέψω», ανέφερε ο Ναδάλ σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Ναδάλ έχει εκφράσει προηγουμένως την επιθυμία να παίξει ένα ακόμη French Open και να εκπροσωπήσει την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον επόμενο χρόνο πριν αποσυρθεί στο τέλος της 23ης σεζόν του στην περιοδεία.

