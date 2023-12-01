Τσορμπατζόγλου: «Πολύ καλό το κλίμα στον ΠΑΟΚ, βλέπει πλέον όραμα και προοπτική ο Λουτσέσκου»

Το δικό του σχόλιο, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Άιντραχτ και την πρόκριση της ομάδας στους «16» του Conference League, έκανε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Μια ακόμη μία μέρα στη δουλειά… Όσοι έχουμε ζήσει μεγάλα ευρωπαϊκά ματς στο εξωτερικό, δεν πέφτουν από τα σύννεφα ότι κατάφερε να κερδίσει την Άιντραχτ στη Γερμανία. Όχι τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, που δείχνει σε πάρα πολύ κατάσταση. Πολλοί έβλεπαν ότι θα βρει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο να πάρει αυτό το ματς, πήγε και το έπαιξε. Ήταν λογικό να πιεστεί μετά το 0-1 του Κεντζιόρα», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.

«Στάθηκε, έπαιξε και πάλεψε όσο μπορούσε. Είχε σε καλή βραδιά πολλούς ποδοσφαιριστές του και πήρε ένα αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στους 16 και να επιστρέψει μέχρι τις 7/14 Μαρτίου. Του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει στο πρωτάθλημα, να ενισχυθεί, από τη στιγμή που όλοι είναι ζεστοί, και πολλοί είναι αισιόδοξοι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει ψηλά», πρόσθεσε.



Και συνέχισε, λέγοντας: «Ο Λουτσέσκου, για πρώτη φορά, άφησε να εννοηθεί πως δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μία πολύ καλή στιγμή, καθώς βλέπει όραμα και πιστεύει στην ομάδα, και για αυτό αναφέρθηκε με θετική ματιά στο μέλλον του».

