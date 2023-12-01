Επίκαιρο και… καυστικό σχόλιο της βρετανικής Sun για το χθεσινό παιχνίδι της Μπράιτον με την ΑΕΚ και την νίκη της Αγγλικής ομάδας. Η γνωστή εφημερίδα παρομοίασε την επικράτηση της ομάδας της χώρας έναντι της Ένωσης με ληστεία, και με αφορμή τα όσα συνέβησαν για το θέμα των Μαρμάρων του Παρθενώνα, την παρομοίασε με την ληστεία του Έλγιν για τα μάρμαρα.



«Η Μπράιτον πραγματοποίησε την πιο κραυγαλέα ληστεία στην Αθήνα από τότε που ο Λόρδος Έλγιν γλίστρησε με μερικές χιλιάδες τόνους μάρμαρο πριν από περισσότερα από 200 χρόνια», ήταν η χαρακτηριστική της αναφορά-σχόλιο.

