Αντύπας: «Δεδομένες οι εξελίξεις - Σοκαριστικά κακός ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοια αποτελέσματα»

Το κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την κακή εμφάνιση και τη βαριά ήττα που γνώρισε χθες από τη Φράιμπουργκ μετέφερε ο Ηρακλής Αντύπας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 από την Γερμανία που βρίσκεται. Ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων ανέφερε ότι είναι δεδομένο ότι σήμερα θα υπάρχουν εξελίξεις, καθώς ο Ολυμπιακός, ήταν σοκαριστικά κακός και είναι τρομερά δύσκολο να διαχειριστεί μια τόσο βαριά ήττα καθώς είναι «μία ομάδα με τέτοια πίεση».



«Ο Μαρτίνεθ έλεγε ότι η ομάδα του είναι πιο ώριμη πια αλλά την είδαμε χειρότερη από το πρώτο ματς με την Φράιμπουργκ. Ήταν σοκαριστικά κακός ο Ολυμπιακός, ο οποίος ειδικά στο τρανζίσιον δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Είναι αποτελέσματα αυτά που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολα μια ομάδα με τέτοια πίεση όπως και ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν εξελίξεις σήμερα, είναι το δεύτερο ματς που συμβαίνει αυτό, και με τον ΠΑΟΚ είχαμε τα ίδια», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.