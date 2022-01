Η απόφαση να χορηγηθεί στον Νόβακ Τζόκοβιτς εξαίρεση για να μην εμβολιαστεί κατά του Covid-19 για να παίξει στο Australian Open στη Μελβούρνη χαρακτηρίστηκε «άδικη», με ορισμένους παίκτες να εκφράζουν έκπληξη για την προνομιακή αυτή μεταχείριση.

Την Τρίτη (04/01), ο κάτοχος του Australian Open δημοσίευσε στο twitter ότι ερχόταν στη Μελβούρνη για να συμμετάσχει στο τουρνουά τένις με «άδεια εξαίρεσης».

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4