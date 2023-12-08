Superleague: Την Τρίτη ορίζονται τα ματς της αγωνιστικής που αναβλήθηκαν

Την προσεχή Τρίτη θα διαμορφωθεί εκ νέου το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.

Όπως ανακοίνωσε η Stoiximan Super League, το μεσημέρι της 12ης Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με θέμα, ανάμεσα σε άλλα, τον ορισμό των αγώνων που αναβλήθηκαν λόγω της αποχής των διαιτητών.

Στην ίδια τηλεδιάσκεψη θα συζητηθεί και το θέμα αποπομπής του Μαρκ Κλάτενμπεργκ, μετά το κοινό αίτημα που έχουν υποβάλλει συνολικά 11 ομάδες του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα έχουν ως εξής:

1. Ορισμός αναβληθέντων αγώνων 14ης αγωνιστικής, τροποποίηση ορισμού αγώνων 15ης και 16ης αγωνιστικής, ορισμός αγώνων 17ης και 18ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League ανδρών και τροποποίηση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος του τελευταίου μετά την από 7/12 ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. Τοποθέτηση του Συνεταιρισμού επί των πρόσφατων γεγονότων στο χώρο της διαιτησίας.

2. Από 22/11/2023 κοινό έγγραφο αίτημα έντεκα (11) ΠΑΕ - μελών του συνεταιρισμού περί άμεσης διακοπής της συνεργασίας του Συνεταιρισμού με τον κ. Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

3. Θέμα χρηματοδότησης από το φόρο παικτών τυχερών παιγνίων.

4. Εκκρεμή ζητήματα εκ συμβάσεων κεντρικής χορηγίας παρελθουσών χρήσεων.

5. Προσφορές για την επίσημη μπάλα Πρωταθλήματος Super League επόμενων αγωνιστικών περιόδων.

6. Οικονομικά θέματα.

7. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/7/2022 - 30/6/2023.

8. Διάφορα.

