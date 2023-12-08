Νικολακόπουλος: «Δέκα μέρες ζήτησε ο Καρβαλιάλ για τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος.



Ο ρεπόρτερ μετέφερε την πληροφορία ότι ο Κάρλος Καρβαλιάλ έχει ζητήσει λίγο χρόνο, περίπου δέκα μέρες για να γίνει πιο συγκεκριμένος επί των μεταγραφών των Πειραιωτών για τα χαρακτηριστικά των παικτών που θέλει κλπ, εξηγώντας ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει τον κύκλο της παρακολούθησης των αγώνων της ομάδας με τον προηγούμενο προπονητή.

Δεύτερον, ο Πορτογάλος επιθυμεί να δει μέσα από τις προπονήσεις διάφορα πράγματα που θέλει σε επίπεδο χαρακτήρα παικτών και τρίτον να δει την αντίδραση των παικτών με τον ίδιο στον πάγκο στα ματς με Μπάτσκα Τόπολα και Πανσερραϊκό στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

