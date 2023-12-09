Άλωσε το «Σέλχαστ Παρκ» και έπιασε -έστω και προσωρινά- κορυφή η Λίβερπουλ! Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, αλλά η αποβολή του Αγιού στο 75’ έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων για να περάσουν νικηφόρα με 2-1.

Ένα ματς το οποίο συνδυάστηκε και με ιστορική επίδοση του Μοχάμεντ Σαλάχ, μιας και ο Αιγύπτιος πέτυχε το νούμερο 150 γκολ του στην Premier League και μπήκε στην κορυφαία δεκάδα των σκόρερς. Παράλληλα, ο Κλοπ κέρδισε για 13η φορά την Κρίσταλ Πάλας, η οποία είναι και το αγαπημένο... θύμα του!

Κάπως έτσι, οι «reds» θα περιμένουν απώλεια της Άρσεναλ στην έδρα της Άστον Βίλα για να μείνουν πρώτοι, ενώ οι «αετοί» παρέμειναν για 5ο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη.

Καλύτεροι συνολικά οι γηπεδούχοι στο πρώτο μέρος, είχαν τις πιο κλασικές ευκαιρίες για να βρουν το γκολ αλλά δεν το κατάφεραν. Η πρώτη απειλή ήρθε από το μακρινό σουτ του Τσιμίκα που δεν βρήκε εστία στο 4’, με την Πάλας να κλείνει καλά τους χώρους προς την εστία της και να έχει τεράστια ευκαιρία στο 27’ να ανοίξει το σκορ όμως ο Άλισον έκανε την επέμβαση της αγωνιστικής στο κοντινό πλασέ του Λέρμα. Με τους γηπεδούχους να έχουν άλλες δύο καλές στιγμές μέχρι το τέλος, αλλά το 0-0 να μένει.

O Κλοπ έβλεπε την ομάδα του να μην πατά καλά, έβαλε τον Γκόμες στη θέση του Έντο και πέρασε στα χαφ τον Άρνολντ, με τον Χόντγκσον να απαντά με τον Εντουάρ. Λίγο αργότερα δε, ο Γερμανός τεχνικός έριξε στο ματς τους Χάκπο, Κονατέ, με την Κρίσταλ Πάλας τελικά να βρίσκει σε μια ανύποπτη φάση το προβάδισμα με πέναλτι του Ματετά για το 1-0 στο 57ο λεπτό.

Η Λίβερπουλ πήρε μέτρα στη συνέχεια και η αυστηρή αποβολή του Αγιού με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 75’ έκανε τους φιλοξενούμενους να αναθαρρήσουν. Διότι στο αμέσως επόμενο λεπτό βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Σαλάχ να βλέπει το τελείωμά του να κοντράρει όσο έπρεπε για να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1. Ένα τέρμα ιστορικό για τον Αιγύπτιο αφού ήταν το 200ό του με τους «reds» και το νούμερο 150 στην Premier League, μπαίνοντας στην κορυφαία δεκάδα των σκόρερς.

Η ομάδα του Κλοπ πίεζε ασφυκτικά, ενώ η αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα για την Πάλας δεν την… επηρέασε από άποψη ρυθμού. Διότι με τη συμπλήρωση 90 λεπτών αγώνα, ο Έλιοτ που είχε περάσει νωρίτερα στο χορτάρι ως αλλαγή, έπιασε φοβερό ξερό σουτ εκτός περιοχής για να εκτελέσει τον Μάθιους, υπογράφοντας την ανατροπή για το τελικό 2-1. Για να παραμείνει, βέβαια, το σκορ ως είχε, έπρεπε ο Άλισον να βάλει το χεράκι του στην τελευταία φάση του αγώνα και με μεγάλη επέμβαση να κρατήσει το αποτέλεσμα για την ομάδα του!

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο (9/12)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-2

(57' πέν. Ματετά - 76' Σαλάχ, 90' Έλιοτ)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Μπράιτον-Μπέρνλι (17:00)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή (10/12)

Έβερτον-Τσέλσι (16:00)

Λούτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Τότεναμ-Νιούκαστλ (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (17ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (15/12)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (22:00)

Σάββατο (16/12)

Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μπόρνμουθ-Λούτον (17:00)

Νιούκαστλ-Φούλαμ (17:00)

Τσέλσι-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μπέρνλι-Έβερτον (19:30)

Κυριακή (17/12)

Άρσεναλ-Μπράιτον (16:00)

Γουέστ Χαμ-Γουλβς (16:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

