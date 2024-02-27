Πού πήγε τελικά η μπάλα; Η απίστευτη... οφθαλμαπάτη στο Ρίβερ-Μπόκα που έχει διχάσει

Ρίβερ Πλέιτ και Μπόκα Τζούνιορς έμειναν στο 1-1 στο superclasico της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Αργεντινή, με ένα βίντεο από το ματς να κάνει τον γύρω του κόσμου.

Όχι, δεν είναι από κάποιο εντυπωσιακό γκολ ή κάποια... πατροπαράδοτη κλοτσοπατινάδα (εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου) αλλά από μία φάση όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς βλέπει!

Wider angle. Whatever it is keeps going — must be a bird?! pic.twitter.com/zB2pr42WRu — Tears at La Bombonera (@BomboneraTears) February 26, 2024



Στο 33ο λεπτό, οι «μιγιονάριος» εκτέλεσαν φάουλ από τα αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει κατευθείαν στην αγκαλιά του Ρομέρο.

Μόνο που για κάποιον λόγο, όλοι έχουν την αίσθηση ότι αυτή εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε...

Με εκτεταμένο slow motion και πολλά screenshots, άλλοι υποστήριξαν ότι φταίει η διαφημιστική πινακίδα πίσω από το τέρμα και άλλοι εντόπισαν μία μπάλα... φάντασμα – που κάποιοι άλλοι εκτίμησαν ότι μπορεί να ήταν πουλί!

Υπήρξαν φυσικά και αυτοί που έκαναν λόγο για επεξεργασμένο βίντεο, με την... οφθαλμαπάτη να γίνεται viral και να διχάζει... !

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.