Παρά τις σημαντικές απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν στο ματς, ο Βασίλης Τολιόπουλος ντύθηκε… Kill Bill και έσπρωξε την Εθνική στη νίκη (74-72) επί της Ολλανδίας, για το 2/2 στον έκτο όμιλο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο γκαρντ του Άρη ξεκίνησε τη μεγάλη αντεπίθεση της Ελλάδας στην τρίτη περίοδο για την ανατροπή, ενώ με δικό του καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα, η «επίσημη αγαπημένη» πήρε το καθοριστικό προβάδισμα! Φυσικά και ήταν μακράν κορυφαίος, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με το εθνόσημο, με 26 πόντους, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ.

Το ματς

Με τους Παπαγιάννη, Κουζέλογλου, Χαραλαμπόπουλο, Τολιόπουλο και Λούντζη ξεκίνησε η Εθνική. Μέσα από την άμυνα και τους ορεξάτους Τολιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο, η Ελλάδα μπήκε καλύτερα στο πρώτο τρίλεπτο (2-7). Η Ολλανδία αντέδρασε και μείωσε στον πόντο (6-7), με το ίδιο δίδυμα να απαντά και να στέλνει την ομάδα του Σπανούλη στο +6 (6-12), στο 6’. Ακολούθησαν εύκολα λάθη από τους διεθνείς, με τους «οράνιε» να ισοφαρίζουν με τον Κράαγκ (12-12), αλλά στο τελευταίο δίλεπτο η καλή άμυνα (κυρίως από τον Αντετοκούνμπο) και οι πόντοι του Μωραΐτη βοήθησαν την Εθνική να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +4 (12-16).

Κάκιστη αρχή από την Εθνική στο δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς έκανε το ένα λάθος πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα η Ολλανδία να βρει απανωτά καλάθια στο ανοικτό γήπεδο, να πάρει ψυχολογία και με επιμέρους σκορ 19-2, να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +13 (31-18), στο 15’. Στη συνέχεια, η Ελλάδα… συνήλθε και με την άμυνά της έκοψε την… αιμορραγία, ενώ από την άλλη με τους Λούντζη και Καλαϊτζάκη βρήκε σκορ στην επίθεση και έριξε τη διαφορά (37-32), στο 19’. Ωστόσο, στον εναπομείναντα χρόνο ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ και η αστοχία έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάνε στα αποδυτήρια με το +7 (39-32).

Καλά ξεκίνησε η Ελλάδα και στο δεύτερο ημίχρονο, μειώνοντας τη διαφορά (43-39), στα πρώτα δύο λεπτά. Στη συνέχεια, οι διεθνείς δεν είχαν συγκέντρωση στην άμυνα, με τους Ολλανδούς να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση και να ξεφεύγουν ξανά στο +7 (51-44), στο 25’. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Τολιόπουλος πήρε… φωτιά, κάνοντας άνω κάτω την άμυνα των γηπεδούχων και σκοράροντας με όλους τους τρόπους, με αποτέλεσμα η Εθνική να κάνει την ανατροπή και να πάει στο +5 (53-58), στο 28’. Στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες του Σπανούλη διατήρησαν τον έλεγχο και έτσι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +4 (58-62).

Με κακές επιλογές στην επίθεση και χαμένα αμυντικά ριμπάουντ μπήκε η Ελλάδα στην τέταρτη περίοδο, με την Ολλανδία να κάνει σερί 5-0 για το προβάδισμα (63-62), μέχρι το 33’. Ο Καλαϊτζάκης έσπασε το… ρόδι για την Εθνική, με τους «οράνιε» να απαντούν με τρίποντο για το +2 (66-64), στο 35’. Ο Παπαγιάννης ισοφάρισε προσωρινά, με τον Σάφτενααρ να απαντά (68-66). Στη συνέχεια, με τις άμυνες του σέντερ της Φενέρ και καθοριστικούς πόντους από τον Μωραΐτη, η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα (68-70), στο 37’. Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις, με τις βολές του Σάφτενααρ να βάζουν τους γηπεδούχους μπροστά (71-70), στα 1:13’’ πριν τη λήξη. Έπειτα από ένα λάθος εκατέρωθεν, ο Τολιόπουλος πέτυχε το καλάθι για το προβάδισμα (71-72), στα 29,5’’. Στη συνέχεια, η Ελλάδα έβγαλε την άμυνα και το κάρφωμα του Χαραλαμπόπουλου έκανε το 71-74, στα 3,5’’. Στο 1,3'' έγινε φάουλ στον Κλουφ, ο οποίος έβαλε την πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη και έτσι η νίκη ήρθε με το τελικό 72-74.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 39-32, 58-62, 72-74

