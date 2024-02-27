Φρεσκάρει την 11άδα της ΑΕΚ με ΠΑΣ ο Αλμέιδα

Μετά από αρκετές εβδομάδες η ΑΕΚ καλείται να δώσει δύο παιχνίδια σε μια εβδομάδα και ο Ματίας Αλμέιδα αναμένεται να διαχειριστεί αναλόγως την κατάσταση. Δεδομένου ότι η «Ένωση» αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Opap Arena και την Κυριακή τον Άρη στο «Βικελίδης», ο Αργεντινός προπονητής αναμένεται να φρεσκάρει την ενδεκάδα του, προκειμένου να διατηρήσει ψηλά τα επίπεδα ενέργειας και να γίνει το 2/2 που θα βάλει την ομάδα του πρωτοπόρο στα playoffs.

Κατ’ αρχάς, εκτός πλάνων είναι (εκτός απροόπτου) και για τα δύο παιχνίδια οι Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί και Ζίνι, ενώ δεν παίζει αύριο και ο Ρότα, όπως και ο Κάλενς που είναι τιμωρημένος. Συνεπώς ο Μήτογλου θα αποτελέσει τον παρτενέρ του Βίντα στα στόπερ, εκτός κι αν ο Αλμέιδα χρησιμοποιήσει τον Χατζισαφί στο κέντρο άμυνας, όπως είχε πράξει και κόντρα στην Κηφισιά. Ο Ιρανός διεκδικεί θέση ως βασικός ακόμη και στη φυσική του θέση, του αριστερού μπακ, εφόσον αποφασιστεί να πάρει ανάσες ο Πήλιος, ενώ δεξιά θα αγωνιστεί ένας εκ των Σιντιμπέ ή Ραντόνια.

Στο κέντρο ο Σιμάνσκι που έχει ξεπεράσει εδώ και μέρες τον τραυματισμό του διεκδικεί θέση στο βασικό σχήμα, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε από την αρχή και τον Λιούμπισιτς. Ο Άμραμπατ που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς στη Λαμία είναι μεν διαθέσιμος, αλλά ίσως δεν ξεκινήσει και δούμε στην ενδεκάδα τον Φερνάντες, ενώ δεν είναι απίθανο να είναι αρχικά στον πάγκο και ο Τσούμπερ με τους Μάνταλο, Αραούχο ή και Πισάρο να διεκδικούν τη θέση του. Στην κορυφή της επίθεσης είναι πανέτοιμος ο Λιβάι Γκαρσία, αλλά ίσως διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα ο Πόνσε και ο φορ από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο να έρθει από τον πάγκο.

