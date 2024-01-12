Σε διαδικασία αναζήτησης της επόμενης ποδοσφαιρικής του στέγης βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο Ντέιβιντ Μόμπεργκ Κάρλσον, ο οποίος και δεν υπολογίζεται από τον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν άμεσα να τερματίσουν τον δανεισμό του από την ιαπωνική, Ουράβα Ρεντς.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα από τη Σουηδία, μεγάλο ενδιαφέρον για την περίπτωση του 29χρονου εξτρέμ έχει εκδηλώσει η Γκέτεμποργκ.

Μάλιστα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η «Expressen», ο σουηδικός σύλλογος βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή, τον οποίο και γνωρίζει πολύ καλά, αφού ο μεσοεπιθετικός του Άρη είχε αγωνιστεί στην Γκέτεμποργκ τη διετία 2011/13, από όπου και πήρε μεταγραφή για την Αγγλία και τη Σάντερλαντ.

Σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν, ο Κάρλον κατέγραψε συνολικά 17 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με τη φανέλα των «κίτρινων», χωρίς ωστόσο να σημειώσει κάποιο τέρμα ή να μοιράσει ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.