Την στιγμή που φέρεται να υπάρχει… εμπλοκή στο θέμα της απόκτησης του Παλομίνο από τον Ολυμπιακό, πληροφορία την οποία και μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, στην Ιταλία προσθέτουν άλλη μια ομάδα στη λίστα με αυτές που κινούνται για την απόκτησή του.

Ο μετρ των μεταγραφών, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει ότι για τον 34χρονο Αργεντινό ενδιαφέρεται και η Σασουόλο, χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για το θέμα. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος οι απαιτήσεις της Αταλάντα είναι αρκετά υψηλές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.