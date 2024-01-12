Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τζούριτσιτς - Χάνει τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Δίχως τον Φίλιπ Τζούριτσιτς θα πορευτεί ο Φατίχ Τερίμ τόσο στο επερχόμενο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, όσο και στη ρεβάνς του 1-1 με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, που είχε αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς με τους Πειραιώτες, έχει υποστεί θλάση Α’ βαθμού στον ορθό μηριαίο και αναμένεται να απουσιάσει για δέκα ημέρες.

Ο Τζούριτσιτς θα επιστρέψει στη δράση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 28/01, καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει τιμωρία καρτών στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης το επόμενο Σαββατοκύριακο - οπότε δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί να επιστρέψει.

Παράλληλα, ο Άνταμ Τσέριν έχει μία ενόχληση στο ίδιο σημείο του ποδιού του και η κατάστασή του θα επανεξεταστεί το Σάββατο (13/01)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.