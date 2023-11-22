Πόλο: «Βύθισε» την Ντινάμο Τιφλίδας και έφυγε για προημιτελικά ο Ολυμπιακός (16-8)

Έκλεισε… ραντεβού στα προημιτελικά του Champions League πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χρβόγιε Κόλιανιν διέλυσε με 16-8 την Ντινάμο Τιφλίδας και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην οκτάδα της διοργάνωσης, περνώντας ως δεύτερος πίσω από την Προ Ρέκο.



Μάλιστα, οι Πειραιώτες πήραν ήδη το εισιτήριο στα χέρια τους παρότι απομένει μια αγωνιστική για το φινάλε, όπου υποδέχονται την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός είδε τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 2-0, αλλά στη συνέχεια έσφιξε την άμυνά του και βρέθηκαν στο 4-3 στο φινάλε του οκταλέπτου. Μάλιστα, στο δεύτερο πάτησαν το… γκάζι και καθάρισαν το ματς, αφού πήγαν στο 10-4 στο ημίχρονο.



Τα δύο εναπομείναντα δεκάλεπτα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν διαχείριση του σκορ και πήραν τη νίκη και την πρόκριση, επικρατώντας με 16-8.



Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-1, 1-2, 5-2.



Ολυμπιακός (Χρβόγιε Κόλιανιν): Μπίγιατς, Λόντσαρ 1, Βάμος 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γκίλλας 2, Δερβίσης, Μπούσλιε 2, Αλαφραγκής, Δήμου 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Ζερδεβάς.



Ντινάμο Τιφλίδας (Ντέγιαν Στανόγιεβιτς): Ραζμάντζε, Βεσαγκούρι, Ακβελντιάνι 2, Ντζιχιτσιαρένκα 1, Τκεσελασβίλι, Βαπένσκι 2, Γιαχάια, Τάνκοσιτς, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Μαλισάου, Πιέσιβατς 2, Γκβετάντζε.

