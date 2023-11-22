Πάτησε και την Στσέτσιν στο «κάστρο» της και... έφυγε για τους «16» του Basketball Champions League η ΑΕΚ Betsson BC!

Το ματς:

Όπως και στα περισσότερα φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, η ΑΕΚ Betsson BC, που ξεκίνησε με τους Καράμπελα, Ραντλ, ΜακΡέι, Κουζέλογλου και Καμπεγκέλε, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Με τον Καναδό σέντερ να κυριαρχεί κοντά στα δύο καλάθια πετυχαίνοντας 7 γρήγορους πόντους, η «Ένωση» προηγήθηκε 9-7 στο 4’, ενώ λίγο αργότερα, με τρίποντο του Ραντλ και το απίθανο alley-oop κάρφωμα του Κουζέλογλου πήγε στο 14-9 στο πεντάλεπτο. Στη συνέχεια, η Στσέτσιν βελτίωσε την ένταση και την πίεση της άμυνά της, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα η ΑΕΚ να δυσκολευτεί να βρει σκορ, επιτρέποντας έτσι στους Πολωνούς να μαζέψουν τη διαφορά για το 17-16 του πρώτου δεκαλέπτου.



Αμφότερες οι ομάδες συνέχισαν να είναι αρκετά άστοχες και στη δεύτερη περίοδο, με το σύνολο του Ζοάν Πλάθα να πηγαίνει σε αργές επιθέσεις, απόρροια ίσως και της κόπωσης που υπήρχε από το πολύ απαιτητικό ματς της Δευτέρας (20/11) με τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε ένα… γαϊτανάκι «μία σου και μία μου» με τους «κιτρινόμαυρους» να πηγαίνουν στο +4 και την Στσέτσιν να μειώνει συνεχώς στο καλάθι. Όλα αυτά μέχρι το τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου, εκεί όπου η «Ένωση» με ένα σερί 8-0 χάρη στα τρίποντα των Ραντλ και ΜακΡέι, αλλά και το δίποντο του Αμερικανού φόργουορντ, πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 36-26, στην πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα!

Με... κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ, εκεί όπου με τον Τίλμαν να πετυχαίνει 5 πόντους, έστειλε τη διαφορά στο +13 για το 43-30 στο 22'. Κάπου εκεί ωστόσο, οι γηπεδούχοι «βραχυκύκλωσαν» σε άμυνα και επίθεση και σε συνδυασμό με το «ξέσπασμα» των Πολωνών μέσα σε ένα τετράλεπτο η διαφορά εκμηδενίστηκε για το 47-47 στο 26'. Παρά την «ψυχρολουσία», το σύνολο του Ζοάν Πλάθα όχι μόνο αντέδρασε, αλλά απάντησε με ένα δικό της - ακόμη πιο εντυπωσιακό - ξέσπασμα, εκτοξεύοντας τη διαφορά εκ νέου σε διψήφια τιμή. Με τον Κουζμίνσκας να παίρνει... φωτιά και να πετυχαίνει 9 σερί πόντους, η ΑΕΚ έτρεξε ένα σερί 14-1, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +13 για το 61-48!

Με τον κόσμο να έχει μπει για τα... καλά στην εξίσωση, η ομάδα του Πλάθα δεν έδειχνε διατεθειμένη να αφήσει το πόδι από το γκάζι. Με τους ΜάκΛεμορ και Κουζμίνσκας να βρίσκουν εύκολα καλάθια, η «Ένωση» έφτασε το επιμέρους σκορ της στο 24-1 - από τα τέλη της τρίτης περιόδου - εκτοξεύοντας τη διαφορά μέχρι και το +23 (71-48)! Κάπως έτσι, έφτασε εύκολα στη νίκη και το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό σκορ 86-64.





Τα δεκάλεπτα: 17-16, 36-26, 61-48, 86-64.

